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Религия

Митрополит Марк ответил рязанцам, как побороть уныние в завершение поста

Анастасия Мериакри

Митрополит Марк ответил, как побороть уныние в завершение поста. Этот вопрос задали ему рязанцы на радио «Логосъ-Рязань». Ответ публикует «Рязанская епархия».

Великий пост подошел к завершению, впереди — Страстная седмица, рязанцы интересуются, как справиться с унынием и депрессией, которые начинают подступать в эти дни, в чем их причина, как их избежать. Архипастырь в ответ указал на важность укрепления молитвой и силой Божией. 

Не случайно, как пояснил митрополит Марк, перед неделей Святых Страстей верующие встречают Лазареву субботу и праздник Входа Господня в Иерусалим, а ранее — Благовещение Пресвятой Богородицы, когда Церковь предлагает послабления в посте, желая укрепить своих чад. Но, как сказал владыка, вопрос состоит не только в пище и физических силах, но и в духе — важно крепиться, несмотря на подступающее уныние, потому что только претерпевший до конца спасется. 

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Кроме того, непростое время воздержания показывает, насколько слабы человеческие силы и насколько люди немощны, зависимы от силы и помощи Божией. И если тяжело, то надо спешить в храм, молиться, причащаться и просить Бога о помощи.

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