Митрополит Марк отслужил благодарственный молебен в День города Рязани

29 августа в честь празднования 930-летия Рязани в кафедральном соборе Рождества Христова митрополит Рязанский и Михайловский Марк отслужил благодарственный молебен. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В соборной молитве звучала благодарность Богу за все милости, которые он являл Рязани на протяжении всей ее великой истории.

В праздничном богослужении приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Виталий Артемов, представители органов власти, гости из других городов, местные жители.