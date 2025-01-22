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Религия

Митрополит Марк назвал ключевое отличие человека от животных

Анастасия Мериакри

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк напомнил, что человек, в отличие от животных, создан по образу и подобию Божию. Об этом глава епархии сказал в выпуске рубрики «Слово Архипастыря». 

Владыка отметил, что сейчас в школах и вузах страны учат, что человек — это такое же животное. Главной версией происхождения человека на данный момент остается теория Дарвина — все люди произошли от обезьян.

«Именно такая позиция лежит в основе многих проявлений избыточного внимания человека к животным. Между тем в древности подход был кардинально другим», — сказал митрополит Марк.

Владыка вспомнил, что раньше человека соотносили с понятиями «речь», «смысл», «разум». А животных обозначали через отрицание этих слов.

«В Библии мы видим, что человек, и только человек, в отличие от всех других, создан по образу и подобию Божию. В этом коренное отличие», — подчеркнул митрополит Марк.

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