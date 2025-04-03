Мистика на грани реальности: Экстрасенсы вступают в игру в новом реалити ТНТ «Мастер игры»

В 2025 году на ТНТ выйдет «Мастер игры» (16+) – новое психологическое реалити-шоу, в котором хитрость, стратегия и актёрское мастерство важнее физической силы. 22 известных участника соберутся на роскошной вилле в Марокко, чтобы сразиться за главный приз и испытать друг друга на прочность. Трое из них с самого начала становятся «тёмными» – их задача скрыть свою роль, устранять соперников и вести двойную игру. Остальные — «светлые», которым необходимо вычислить предателей. Каждый выпуск завершается круглым столом, на котором игроки голосуют, кто должен покинуть проект и каждую неделю реалити покидают два человека. В финале победу одержит тот, кто сумеет обойти всех – хитростью, логикой или мастерством манипуляции. Однако среди игроков окажутся те, кто умеет видеть больше, чем остальные.

В шоу примут участие сразу шесть героев, хорошо известных зрителям по проекту «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Только в этом реалити им предстоит столкнуться с задачей, которая не поддаётся магии – участникам нужно не просто разгадывать судьбы, но и убедить остальных в своей искренности, скрывая или открывая правду в нужный момент.

Телеканал ТНТ раскрывает имена людей с необычными способностями, которые сразятся за звание «Мастера игры»:

Реклама

Илья Ларионов – иллюзионист, ведущий «Битвы экстрасенсов» и менталист. Его искусство манипуляции вниманием и способность управлять сознанием могут стать главным оружием в игре. Но останется ли он хозяином ситуации, когда сам окажется под прицелом?

Дмитрий Матвеев – чернокнижник, победитель 20 сезона «Битвы экстрасенсов» и участник «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Он привык видеть в людях их страхи, но поможет ли это распознать ложь и обман среди игроков?

Никита Турчин – экстрасенс, участник 18 сезона «Битвы экстрасенсов». После неоднозначного вылета из шоу «Экстрасенсы. Реванш» обрел народную любовь и поддержку. В проекте его называли Ключником, ведь он считал, что особая энергетика предметов может открыть любые тайны. Но сможет ли он подобрать ключи к загадкам «Мастера игры»?

Саманта Адам – потомственная астральная ведьма, полуфиналистка 24 сезона «Битвы экстрасенсов». Саманта всегда полагалась на интуицию, и пока она не подводила её. В реалити-шоу ей придётся доказать, что она может видеть не только будущее, но и истинные намерения людей.

Николь Кузнецова – экстрасенс, финалистка «Битвы экстрасенсов» и участница проекта «Экстрасенсы. Реванш». Её дар позволяет чувствовать энергетику людей, но хватит ли этого, чтобы понять, кто в команде играет против неё?

Наталья Бантеева – победительница 9 сезона «Битвы экстрасенсов». Известна своей вспыльчивостью, харизмой и нестандартными методами работы. В реалити-шоу это может стать как преимуществом, так и угрозой.

Впервые участники окажутся не в локациях «Битвы», а в игре, где каждый сам решает, какую реальность создать вокруг себя. Кто из них сможет выйти победителем – тот, кто доверяет своим способностям, или тот, кто научится играть по новым правилам?

Илья Ларионов: «Я привык видеть людей насквозь и управлять вниманием, но здесь всё иначе. В “Мастере игры” каждый сам себе иллюзионист, и главная магия — не выдать себя раньше времени. Я пока не понимаю, как далеко смогут зайти игроки, но уверен, что это будет настоящий театр обмана».

Дмитрий Матвеев: «В жизни мне не раз приходилось сталкиваться с тьмой, но в этой игре самые опасные демоны – это люди. Здесь не подкупишь судьбу ритуалом, здесь надо думать быстрее всех. Я не знаю, сработают ли мои методы в таком хаосе, но проверять это будет чертовски интересно».

Никита Турчин: «Я всегда знал, что к каждому человеку есть свой «ключ», нужно только его найти. Но здесь люди сами решают, какую дверь перед тобой отворить, а какую захлопнуть. Удастся ли мне открыть их замки сознания или же придётся играть вслепую – скоро увидите сами на ТНТ».

Саманта Адам: «Я верю в знаки, в энергетику, в интуицию, но “Мастер игры” — это испытание даже для меня. Когда вокруг только обман и интриги, вопрос один: ты читаешь других или тебя читают? Я чувствую, что за кулисами этой игры скрывается нечто большее, и мне не терпится это раскрыть».

Николь Кузнецова: «Правда — это то, с чем я работаю всю жизнь. Но здесь правда — не защита, а слабость. Вопрос не в том, видишь ли ты людей насквозь, а в том, успеешь ли сыграть свою партию лучше них. Я не знаю, как долго продержусь, но одно ясно – это будет борьба, где чувства станут главным оружием».

Наталья Бантеева: «Я не приемлю в реальной жизни ложь и фальшь. А здесь мы на территории «Мастера игры», где можно все, и ложь — это инструмент, способ выжить и все в ней профессионалы.

Останется ли кто-то со светлыми помыслами и будет следовать до конца правилам игры или все растворятся в своих темных сущностях и нарушат договоренности? Посмотрим. Пока что всё кажется игрой, но, я думаю, рано или поздно правила начнут ломаться, и вот тогда начнётся самое интересное».

Ранее телеканал ТНТ уже объявил первых героев проекта: ведущего «Мастера игры» –актера Юрия Колокольникова и Джокера, роль которого возьмет на себя поп-король и народный артист России Филипп Киркоров.