Мистические синие вспышки в небе взбудоражили жителей Нижнего Новгорода

Мистические синие вспышки озарили ночное небо над Нижним Новгородом и моментально разожгли жаркие споры в соцсетях — неужели пришельцы наведались к нам с визитом? Об этом пишет Readovka.

Жители города, заметив странные явления, принялись обсуждать увиденное в чатах, строя самые разные теории. Одна из камер подъезда зафиксировала загадочные «всполохи» в небе, и, конечно, мнения сразу разделились. Кто-то из сторонников конспирологии, подогретый таинственной атмосферой, предположил, что настал Судный день и пришельцы спускаются за душами грешников. Другие, настроенные более рационально, склонились к версии о банальных технических работах, например, сварке.

А вот что на самом деле вызвало такие яркие синие вспышки — пока остаётся загадкой. Скептики сразу заявили, что это всего лишь короткое замыкание на линии электропередач, и такое нередко случается, особенно зимой.

— Но кто знает — вдруг Рик и Морти действительно решили сбиться с курса и сделать остановку в Нижнем Новгороде? — задаёт вопрос автор поста.