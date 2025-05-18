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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Новости мира

«Миссис Вселенная-2023» Ольга Каменская едва не стала жертвой акулы

Алексей Самохин

В Майами «Миссис Вселенная-2023» Ольга Каменская едва не стала жертвой акулы. Видео инцидента она опубликовала в своих социальных сетях, пишет 5-tv.ru.

На кадрах Каменская показывает плавник акулы, который виден в воде недалеко от берега, и рассказывает о случившемся.

«Меня до сих пор трясёт. Уже несколько часов. Не могу успокоиться, не могу забыть этот момент», — подписала видео Ольга.

По её словам, в тот момент она отдыхала на пляже со своей пятилетней дочерью Эммой. Пока Ольга загорала, девочка играла в воде. Вдруг прибежали спасатели, люди начали кричать и паниковать. Оказалось, в воде была акула. Каменская бросилась искать дочь, но не могла её найти.

К счастью, всё обошлось, и никто не пострадал. Сейчас Ольга уже отошла от шока и снова ходит купаться и загорать на пляж.

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