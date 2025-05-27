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Общество

«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова

Анастасия Мериакри

В Рязанском дворце молодёжи 27 мая подведены итоги конкурса «Мисс РГУ – 2025». В этот вечер собрались самые красивые представительницы старейшего вуза Рязанской области, гости и зрители долгожданного финала конкурса «Мисс РГУ – 2025».

С приветственным словом выступил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин: «Конкурс с богатой историей стал одним из популярных не только среди студентов, но и среди рязанцев. Сегодня участницы нас снова порадуют своей красотой, грацией, хорошим чувством юмора, интеллектом, талантами. Уверен, что это будет настоящий праздник студенчества».

Перед финальным испытанием студентки соревновались в стрельбе, интеллектуальной игре, не обошлось и без конкурса зачеток. Результаты предэтапов были представлены зрителям.

В финале оценивали красоту, остроумие и творчество наших девушек почетные члены жюри:
— исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков;
— председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев;
— участник региональной программы развития участников специальной военной операции «ГЕРОИ62» (наставник в программе – Д.А. Боков) Владимир Малыхин;
— генеральный директор сети стоматологических клиник «Прайм», генерального спонсора конкурса, Павел Яковлев;
— генеральный директор сетевого издания 7info.ru, информационного партнера конкурса, Алексей Жеглов;
— Мистер РГУ имени С.А. Есенина – 2025 Александр Родин.

В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.

Завершилось мероприятие подведением итогов:
Мисс РГУ-2025 – Юлия Горбатова, ИИЯ.
Вице-Мисс – Дарья Никитина, ИЕН.
Вторая вице-мисс – Елизавета Коротова, ФРФНК.
Специальный приз – Анастасия Горынина, ФЭСУ.
Специальный приз от ректора – Екатерина Урманова, ИИФПН.

В течение недели на сайте информационного агентства 7info.ru проходило онлайн-голосование за конкурсантов. В голосовании приняли участие более 3000 рязанцев. Генеральный директор сетевого издания 7info.ru Алексей Жеглов объявил победителя зрительского голосования, им стала Макка Баймурзаева, ЮИ.

«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.

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