Мишустин во время визита в Рязань призвал локализовать производство медоборудования в РФ

В среду, 5 апреля, в Рязань приехал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он посетил построенный в городе онкодиспансер, сообщает РИА Новости.

Во время визита в медицинское учреждение глава кабмина призвал локализовать производство медицинского оборудования в РФ. По его словам, всё что можно делать в России, нужно делать в стране. Это будет вкладом в импортозамещение, в создание технологического и экономического суверенитета РФ.

В онкодиспансере Мишустину показали новое оборудование, часть из которого произведена в России.