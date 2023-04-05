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Среда, 5 апреля, 2023
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Мишустин во время визита в Рязань призвал локализовать производство медоборудования в РФ

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В среду, 5 апреля, в Рязань приехал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он посетил построенный в городе онкодиспансер, сообщает РИА Новости.

Во время визита в медицинское учреждение глава кабмина призвал локализовать производство медицинского оборудования в РФ. По его словам, всё что можно делать в России, нужно делать в стране. Это будет вкладом в импортозамещение, в создание технологического и экономического суверенитета РФ.

В онкодиспансере Мишустину показали новое оборудование, часть из которого произведена в России.

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