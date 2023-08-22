Мишустин распорядился выделить Рязани 100 миллионов на ремонт дороги

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 490 миллионов рублей на ремонт дорожной инфраструктуры в Рязанской, Смоленской, Орловской, Ярославской областях, Приморском крае. Подробности сообщил телеграм-канал Кабмина.

100 миллионов рублей получит Рязань. Деньги пойдут на ремонт участка дороги от перекрёстка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии до Северного обхода города.

Выделить средства Мишустин поручил в апреле, во время приезда в Рязанскую область.

Приморский край получит 143 миллиона для восстановления дорог, пострадавших во время паводка 2022 года.