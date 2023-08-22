Вторник, 22 августа, 2023
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Мишустин распорядился выделить Рязани 100 миллионов на ремонт дороги

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 490 миллионов рублей на ремонт дорожной инфраструктуры в Рязанской, Смоленской, Орловской, Ярославской областях, Приморском крае. Подробности сообщил телеграм-канал Кабмина.

100 миллионов рублей получит Рязань. Деньги пойдут на ремонт участка дороги от перекрёстка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии до Северного обхода города.

Выделить средства Мишустин поручил в апреле, во время приезда в Рязанскую область.

Приморский край получит 143 миллиона для восстановления дорог, пострадавших во время паводка 2022 года.

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