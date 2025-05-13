Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обновлённый перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях в России, пишет ТАСС.

В документе перечислен 121 вид животных, подпадающих под запрет. В частности, россиянам запрещено держать некоторых пресмыкающихся: определённые виды змей (кобры, мамбы, тайпаны и питоны), ящериц (ядозуба и комодского варана), а также черепах. Например, нельзя содержать каймановую черепаху, если её панцирь превышает 30 см. Кроме того, полностью запрещено содержание всех видов крокодилов.

Наибольшее число ограничений касается млекопитающих. В список попали крупные хищники, такие как львы, ягуары, гиены, а также слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы. Также в перечень включены привычные для России животные — волки, лисы и медведи.

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Запрет затронул и водных животных. Среди них — как млекопитающие (тюлени, моржи, ламантины и китообразные), так и рыбы, включая скатов, мурен, электрических угрей и акул. Отдельно указаны морские окуни длиной более 1,5 метров.

В перечне также указаны птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли), ядовитые паукообразные (например, чёрная вдова и скорпионы), а также некоторые виды древесных лягушек.

При этом запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы — в этих случаях содержание животных допускается.

Аналогичный список был принят ещё в 2019 году, но теперь он обновлён в соответствии с актуальной редакцией закона об ответственном обращении с животными, принятого в декабре 2018 года.

Новое распоряжение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет.