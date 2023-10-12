Миронов: война на Ближнем Востоке доказывает, что США утратили всякое право на статус мирного посредника

Трагические и жестокие события в ходе вспыхнувшего с новой силой арабо-израильского конфликта доказывают, что США утратили всякое право на статус мирного посредника, заявил лидер партии и глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Практически с самого начала СВО киевский режим и его западные покровители проводили масштабную кампанию в СМИ и пытались убедить весь мир в „чудовищных военных преступлениях“, которые, по их словам, совершает Россия. Не гнушались даже самыми кровавыми инсценировками и провокациями, как в Буче или Краматорске, — напоминает парламентарий. — Теперь весь мир содрогается от ужаса, глядя на то, что творится на юге Израиля и в секторе Газа. Но слова осуждения от западных политиков звучат крайне выборочно: слишком неудобно признавать собственные просчеты и ангажированность, которые стали причиной беспрецедентной вспышки насилия».

Лидер СРЗП напомнил, что позиция России по этой проблеме совершенно ясная: мир на Ближнем Востоке возможен только при учете интересов народов Израиля и Палестины на основе международно-признанной правовой базы. «Ее игнорирование, в первую очередь Соединенными Штатами, привело к тому, что сегодня творится: чудовищным терактам в Израиле и бесчеловечным бомбардировкам в секторе Газа. В результате и тех и других действий гибнут мирные жители», — констатировал политик.

«Ясно, что Вашингтону, Лондону и иже с ними плевать на страдания людей. Они с 2014 года точно так же закрывали глаза на геноцид русских в Донбассе, потакали военным преступлениям киевского режима. Россия была вынуждена ответить на это, начав специальную военную операцию, но не войну на уничтожение мирного населения. Как говорится, почувствуйте разницу с тем, что сегодня творится на Ближнем Востоке. Тем, кто ее не видит и провоцирует насилие, не место в числе посредников мирного процесса не только в арабо-израильском, но и в любом другом конфликте. Есть над чем подумать властям Армении, Тайваня, Южной Кореи и ряда других стран», — сказал Сергей Миронов.