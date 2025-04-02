Миронов требует снижения максимальной ставки потребительского кредита в 8 раз

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает установить максимальную ставку по потребительским кредитам в размере 36,5% годовых. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Госдумы. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СРЗП Дмитрий Гусев.

«Предлагаю установить максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам в размере 0,1%, и тогда годовая ставка кредита составит 36,5%. Это в 8 раз меньше, чем сейчас! Сегодня ростовщики берут с граждан 292 грабительских процента годовых, это абсолютно недопустимо, и мы предлагаем навести порядок в сфере потребительского кредитования», — прокомментировал лидер СРЗП.

«Только вдумайтесь! За прошлый год микрофинансовые организации выдали гражданам потребкредитов на общую сумму 1,4 триллиона рублей! По сравнению с 2023 годом рост на 55%. Причём треть всего годового объема выдач пришлась на IV квартал. Сумма астрономическая, она свидетельствует о тяжелейшем финансовом положении граждан. У многих людей нет денег даже на жизнь, и они вынуждены брать в долг от зарплаты до зарплаты под огромные ростовщические проценты», — отметил Сергей Миронов.

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«Уже предвижу, что представители МФО и подконтрольные им „эксперты“ скажут, что радикальное снижение процентной ставки уничтожит рынок микрокредитования. Или, например, что от этого в первую очередь пострадают люди, которым не дают деньги в банке, и в трудной ситуации МФО становится для них единственным спасением», — добавил парламентарий.

«Так вот, это полная ложь! Счета МФО и „карманы“ ростовщиков ломятся от лишних денег. К тому же анализ бизнес-моделей микрофинансирования позволяет сделать вывод о наличии у компаний огромных резервов для продолжения своей деятельности после снижения процентной ставки. 36,5% в год — этого достаточно даже с учётом всех просрочек платежей и невозврата кредитов», — подчеркнул руководитель парламентской фракции.

«Призываю депутатов Государственной Думы незамедлительно принять законопроект СРЗП. В самые короткие сроки он позволит снизить высокую закредитованность населения нашей страны», — заключил Сергей Миронов.