Миронов считает опасной идею ограничить продажу валокордина и корвалола

Председатель партии и лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов считает бессмысленной и опасной идею ограничить продажу спиртосодержащих лекарств. Для борьбы с пьянством и суррогатами нужно вводить госмонополию на спирт, уверен политик.

Ранее на сайте Общественной палаты РФ был опубликован доклад «Демография 2030», где среди прочего предлагалось ограничить продажу аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30% и ввести запреты на время продажи, как и в случае с питьевыми алкогольными напитками. Под эту категорию подпадают, в частности, такие препараты, как валокордин и корвалол.

«Такая борьба за здоровье нации для многих может обернуться потерей этого самого здоровья. Валокордином и корвалолом в стране пользуются миллионы людей, и их организм не будет ждать всю ночь, пока разрешат продажу нужного лекарства. Надо все-таки разделять пагубную потребность «догнаться» лишней бутылкой алкоголя и зависимость людей от пока еще доступных препаратов», – сказал парламентарий.

Он отметил, что предложение ввести акциз на медицинский спирт приведет лишь к еще большему удорожанию лекарств.

«Сегодня стоимость того же валокордина и большинства лечебных спиртовых настоек гораздо выше стоимости водки. Другое дело, что под их видом может продаваться дешевый суррогат, который здоровью точно не помогает, – указал Сергей Миронов. – Поэтому надо не придумывать новые акцизы, которые производители сразу переложат на покупателей, то есть в основном на пожилых людей, а вводить государственную монополию на производство и оборот этилового спирта, как давно предлагает нашла партия. Помимо того что мы защитим население от суррогата, дополнительные поступления в бюджет составят более 650 миллиардов рублей ежегодно».