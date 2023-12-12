Миронов: Рост долгов населения за услуги ЖКХ требует господдержки граждан

Рост долгов населения за услуги ЖКХ не остановить без расширения господдержки малоимущих граждан, считает лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее СМИ со ссылкой на Минэнерго сообщили, что общая задолженность потребителей за электроэнергию достигла 320,5 млрд рублей по итогам трех кварталов 2023 года. При этом размер просроченных платежей за год вырос на 15,3 млрд рублей и достиг 216,3 млрд.

«Эксперты деликатно объясняют рост долгов тем, что индексация тарифов опережает рост доходов граждан. Проще говоря, доходы падают, и число бедных растет, несмотря ни на какие манипуляции Росстата, — объясняет ситуацию лидер социалистов. — Очередной удар по благосостоянию людей ожидается с 1 июля 2024 года, когда запланирована очередная индексация тарифов сразу на 9,8%. Но в ряде регионов уже занялись самодеятельностью, повышая плату за услуги ЖКХ, чем еще больше усугубляют проблемы с долгами».

Парламентарий напомнил, что фракция СРЗП неоднократно вносила в Госдуму инициативы в сфере оплаты услуг ЖКХ.

«Правительство отказывается повышать пенсии и МРОТ до реального прожиточного минимума, который сегодня занижен в два, а то и в три раза. Поэтому мы предлагаем решать проблему с долгами в два этапа: сначала временно заморозить тарифы для населения и провести независимый аудит ценообразования. Затем принять законопроект СРЗП о снижении предельных расходов граждан на ЖКУ. Люди должны тратить на оплату не более 15% своих доходов, а не 22%, как сейчас. Траты свыше этого порога пусть компенсирует государство», — сказал политик.

«Ситуация с долгами настолько вопиющая, что ее уже начинают признавать коллеги из думского большинства. Ранее они блокировали инициативы СРЗП по амнистии безнадежных должников, а теперь вполне допускают ее проведение. Рассчитываю, что процесс прозрения пойдет быстрее, как и решение проблемы бедности в стране», — добавил Сергей Миронов.