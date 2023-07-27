Миронов просит Генпрокуратуру проверить законность выдачи мигрантам сертификатов на знание русского языка

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с предложением проверить организации, занимающиеся выдачей сертификатов о владении русским языком мигрантам.

«Эти сертификаты необходимы для получения вида на жительство в России, но, как показывает практика, огромное число мигрантов с ВНЖ русского языка не знают», — прокомментировал лидер СРЗП.

«В мой адрес поступают многочисленные обращения граждан, которые отмечают массовые случаи незнания трудовыми мигрантами русского языка. Это мешает их социальной, бытовой и иной адаптации к укладу жизни, традициям, культуре, языку и ведет к возникновению конфликтов ввиду отсутствия возможности коммуникации в социальной среде», — указал парламентарий.

Сергей Миронов отметил, что для получения временного разрешения на проживание, вида на жительство и гражданства Российской Федерации мигранты должны сдать специальный экзамен на знание языка и получить соответствующий сертификат.

«Мы чётко видим, что многие мигранты русского языка абсолютно не знают, но требуемый сертификат всё равно получают. Массовый характер указанной проблемы может свидетельствовать о возможных нарушениях, в том числе антикоррупционного законодательства, со стороны уполномоченных организаций, занимающихся проверкой уровня знаний русского языка и выдачей соответствующих сертификатов», — указывает парламентарий.

«В связи с вышеизложенным прошу генерального прокурора в рамках имеющихся полномочий провести проверку уполномоченных на выдачу сертификатов о владении русским языком организаций и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования», — заключил Сергей Миронов.