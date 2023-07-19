Миронов призвал установить новые правила на топливном рынке, чтобы не допускать роста цен на бензин

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов считает, что официальная версия скачка оптовых цен на бензин не выдерживает критики. «Нужно установить новые правила на топливном рынке, чтобы не допускать такого роста», – уверен политик.

Цена за тонну АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уже восьмую торговую сессию подряд устанавливает рекорды.

«Правительство объясняет происходящее сезоном ремонтов на НПЗ, но уверяет, что дефицита бензина в России нет. Господа, а вам не кажется, что одно исключает другое: если дефицита нет, при чем здесь ремонт, а если этот фактор сказывается, значит, дефицит все же есть? Но если его нет, к чему тогда призывы к нефтяникам отдавать приоритет поставкам на внутренний рынок, который, по вашим же словам, полностью обеспечен?» – задается вопросами парламентарий.

Лидер социалистов полагает, что эта неразбериха отражает глубокий кризис правительственной модели регулирования топливного рынка.

«Начали что-то менять, но остановились. Демпфер не отменили, лишь сократили выплаты по нему. В результате, если раньше что-то как-то работало, сейчас не работает совсем. Самое время собрать экспертов, переработчиков, трейдеров, депутатов, чиновников и выработать прозрачные и справедливые правила игры, которые бы устраивали и потребителей, и государство, и бизнес», – подчеркнул политик.

Он напомнил предложения СРЗП в этой сфере: отменить демпфер, вдвое снизить топливные акцизы, в разы увеличить долю обязательной продажи нефтепродуктов на бирже, чтобы исключить манипуляции со стоимостью горючего на АЗС.