Миронов призвал усилить ответственность за избиение женщин

Лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал ужесточить ответственность за избиение женщин. По его мнению, это необходимо сделать на фоне участившихся нападений, в том числе со стороны мигрантов.

«В последнее время соцсети и СМИ пестрят сообщениями об избиении женщин. Причем агрессорами часто выступают либо мигранты, либо те, кто был мигрантом в прошлом, а теперь официально является гражданином России, – говорит политик. – Но в традициях народов России нет такого, чтобы можно было избить женщину только за то, что она посмела что-то возразить мужчине. Это самое натуральное варварство, которому должен быть поставлен надежный законодательный барьер».

Он напомнил, что в УК РФ есть понятие «обстоятельства, отягчающие наказание». В этом перечне есть и совершение преступлений в отношении женщин, но только беременных. По мнению Сергея Миронова, нужно распространить эту норму на всех женщин, а также усилить ответственность по статье 116 УК РФ («Побои»), максимальное наказание по которой сегодня составляет до двух лет лишения свободы.

«Такие меры юридической защиты будут обоснованы с учетом роли женщин в решении одной из самых острых проблем в современной России – демографической, – указал лидер социалистов. – А что касается мигрантов, то позиция СРЗП четкая: за нарушение российских законов их нужно депортировать – либо сразу, либо транзитом через тюрьму. Причем депортации подлежат и родственники преступников, которые зачастую занимаются их укрывательством».