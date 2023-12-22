Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал пресекать попытки мигрантов запретить празднование Нового года в российских школах.

«Появилась информация о том, что в Подмосковье мигранты в жёсткой форме попытались помешать проведению школьной новогодней ёлки. Считаю, что такое поведение категорически недопустимо! Если в ближайшее время проблема не разрешится, то для проведения «воспитательной работы» наиболее «отчаянных» приезжих из СНГ необходимо привлечь представителей диаспор и сотрудников ФМС России», – заявил парламентарий.

«Незадолго до прихода новогодних праздников появилась информация о том, что в Подмосковье мигранты попытались запретить празднование Нового года в школе, где учатся их дети. Это бред какой-то, и такие выходки надо пресекать», – считает лидер СРЗП.

«По сути, они попытались смешать в кучу многовековые российские традиции и своё представление о жизни. Новый год – это официальный праздник, но нашлись люди, которые стали доказывать, что ёлке, то есть дереву, поклоняться нельзя, и потребовали полной отмены новогоднего праздника! Считаю, что такое поведение категорически недопустимо. Если ситуация не разрешится или перейдёт в агрессивную форму, то к решению этой проблемы следует подключить диаспоры, миграционную службу, а в самом крайнем случае – правоохранительные органы. Решать проблему надо жёстко, вплоть до депортации отличившихся мигрантов на родину», – указал Сергей Миронов.

Он отметил, что ситуация очень серьёзная. «Сегодня некоторые мигранты начинают навязывать свои традиции, и если ситуацию пустить на самотёк, то через год-другой мы можем увидеть очень неприятные последствия. Если агрессивно настроенные представители среднеазиатских стран почувствуют вседозволенность, то не исключено, что со временем они начнут действовать в российских школах более агрессивно. Одним словом, потворствовать таким вот отчаянным противникам празднования Нового года никак нельзя и категорически недопустимо», – считает лидер СРЗП.

Сергей Миронов отметил, что вместе с этим государству необходимо провести масштабную работу по адаптации детей мигрантов. Во многом именно по этой причине партия «Справедливая Россия – За правду», например, выступила с инициативой о введении подготовительных курсов по изучению русского языка, отечественной истории и российских национальных традиций для детей мигрантов. «Нужно подготовить их к поступлению в российские школы. Это необходимо для их полноценной социальной адаптации. Без этих знаний дети мигрантов не смогут нормально и полноценно общаться с российскими сверстниками. Тех же, кто по каким-то причинам не пройдёт эту подготовку, в школы принимать не следует, и это должно стать нормальной практикой российской миграционной политики», – заключил Сергей Миронов.