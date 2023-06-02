Миронов призвал правительство РФ организовать импортозамещения в сфере электроники

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал Правительство России незамедлительно приступить к реализации программы импортозамещения и наладить производство отечественных смартфонов и сопутствующей техники.

«Судя по поступающей информации от ФСБ России, пользоваться телефонами, произведёнными западными компаниям, крайне небезопасно. Сами того не зная, пользователи передают на Запад самую разную информацию, которую можно использовать против нашей страны и её граждан», – указал лидер СРЗП.

«Свои технологии развивать надо, и тогда никаких проблем с утечкой данных не будет! Сколько лет мы говорим о необходимости запуска масштабных проектов импортозамещения в промышленности. Нужно разрабатывать и запускать серийное производство отечественной техники, но пока федеральные чиновники никак не могут наладить не только производство «трубок», смартфонов, но и «начинки» для современной техники», – указал парламентарий.

«Скажу господам чиновникам предельно просто: не можете выполнить задачу – отойдите в сторону или спросите у нас. Партия «Справедливая Россия – За правду» не раз предлагала конкретные меры для развития отечественной промышленности. Вся законодательная база для этого разработана. Как говорится, принимайте, берите и пользуйтесь», – заявил Сергей Миронов.

Он напомнил, что накануне вышло заявление ФСБ России по поводу вскрытой разведывательной акции американских спецслужб, проведенной с использованием iPhone. «Если коротко, то пользоваться «яблоком» очень небезопасно. Полученная информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской технологической компании со спецслужбами США. Apple предоставляет им широкий спектр возможностей по контролю за людьми, находящимися в любой стране мира, и это подтверждает, что все разговоры о конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствуют действительности», – считает парламентарий.

«Проблема серьёзная, и когда в прошлые годы госслужащим категории «А» и сотрудникам Администрации Президента запрещали iPhone, это было не просто так. Уже тогда во всю поступала информация о том, что западные спецслужбы активно используют технику компании Apple для получения информации, которую можно использовать даже в разведывательных целях. С учётом негативного отношения IT-гигантов к нашей стране, было бы странно, если бы это оказалось не так», – считает парламентарий.

«Сегодня многие жители крупных российских городов привыкли пользоваться аппаратурой из недружественных стран. Она удобна, обладает рядом потребительских свойств, а потому и популярна. При этом люди чаще всего не задумываются, что через планшеты и смартфоны западные спецслужбы получают со всех устройств много разной информации. Это местоположение, записи разговоров, переписка, фото- и видеоматериалы, информация об активности в интернете. Большой пласт информации утекает через популярные мессенджеры. Все эти материалы запросто могут передаваться украинским спецслужбам, и потом они могут использоваться против нас», – отметил Сергей Миронов.

«Решать эту проблему надо путём создания собственных предприятий по производству техники, а пока как минимум необходимо переходить на относительно безопасные телефоны альтернативных компаний. Они есть, и многие знают, в каких дружественных странах производятся», – добавил председатель партии.

«Вместе с этим Минцифры и Роскомнадзору целесообразно провести экспертизу безопасности современной техники и дать гражданам чёткие разъяснения. Люди должны знать, какими устройствами пользоваться «опасно», и должны понимать, какие из них обеспечивают утечку данных в недружественные страны, включая некоторые популярные мессенджеры», – заключил Сергей Миронов.