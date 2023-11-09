Миронов призвал подчинить Центральный банк Президенту РФ для спасения экономики

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов считает необходимым внести изменения в Конституцию РФ и подчинить Центральный банк Президенту страны. По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также министр финансов Антон Силуанов должны уйти в отставку.

Выступая в эфире телеканала «Царьград», парламентарий выступил за изменение статьи 75 Конституции РФ, где говорится о независимости Центрального банка.

«А с какого перепугу у нас Центральный банк независим от органов власти? Давайте он будет зависим хотя бы от Президента России», – призвал Сергей Миронов.

«Вместо того чтобы контролировать курс рубля, вместо того чтобы сделать действительно доступными кредиты и инвестиции, прежде всего в обрабатывающую промышленность, вы только тупо повышаете ключевую ставку», – сказал лидер СРЗП, обращаясь к главе ЦБ.

Политик напомнил, что механизм повышения ключевой ставки, который активно использует ЦБ РФ, прямо рекомендован Международным валютным фондом. «МВФ равно США. Они очень хотят угробить всю экономику России, всю Россию, они даже этого не скрывают. И получается, что наше Министерство финансов и Центробанк работают в эту пользу», – сказал политик.

Сергей Миронов отметил, что ранее в ЦБ выступали против обязательной продажи экспортерами валютной выручки для регулирования курса национальной валюты. Однако Президент РФ издал соответствующий указ, после чего курс рубля стал укрепляться.

«Президент эти сказки (Центрального банка) воспринимает очень критически и делает то, что нужно делать главе государства для спасения национальной валюты, в отличие от госпожи Набиуллиной», – добавил лидер социалистов.