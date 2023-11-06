Миронов призвал отменить платное обучение в вузах и техникумах

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Правительство РФ увеличить финансирование системы образования в стране до 7% ВВП и в ближайшие несколько лет радикально увеличить число бюджетных мест в российских вузах.

«В очередной раз чиновники под соусом повышения доступности высшего образования отчитываются об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах, однако если посмотреть повнимательнее, то в следующем году их число почти не изменится. По последним данным, в 2024-м их станет всего на 1811 мест больше, и такое впечатление, что число мест увеличивается в отдельно взятом регионе, а не в масштабах всей страны», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что вокруг распределения бюджетных мест для первокурсников всегда складывается лукавая арифметика. В 2024 году на всю страну их будет около 592 тысяч, но из этой цифры нужно вычесть магистров, ординаторов, аспирантов, и на классических первокурсников в лучшем случае останется 420 тысяч мест.

«В масштабах всей страны это очень мало, а если учесть, что в нынешнем году на первый курс поступило более 1,2 миллиона абитуриентов, то напрашивается вывод простой. Платное высшее образование уже не просто „наступает“ — оно становится реальностью и для многих нормой жизни», — констатировал лидер СРЗП.

«Лично у меня складывается такое впечатление, что пока в планы чиновников хоть как-то в лучшую сторону поменять существующее положение дел в системе образования не входит, и это подтверждается категорическим нежеланием Кабмина увеличивать финансирование сферы образования в бюджете на ближайшую трёхлетку», — считает лидер СРЗП.

«Партия „Справедливая Россия — За правду“ призывает Правительство России радикально увеличить финансирование системы образования в стране. По нашему мнению, оно должно составлять не менее 7% ВВП, и об этом говорится в Альтернативном бюджете нашей партии», — указал Сергей Миронов.

«Также мы предлагаем полностью отменить в России платное образование. Подготовка специалистов в колледжах и техникумах должна проводиться исключительно за счёт бюджетных средств. Аналогичная система должна действовать в системе высшего образования. Все те 1,2 миллиона первокурсников, которые каждый год поступают в вузы, должны учиться только за бюджетные средства. Никакого платного образования! Получение специальности или вузовского диплома в России не должно быть уделом богатых или состоятельных людей. Оно должно стать доступным для всех молодых людей независимо от финансового достатка их семей», — заключил Сергей Миронов.