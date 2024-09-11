Миронов призвал отказаться от привлечения учителей в школу после окончания педколледжа

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал Минпросвещения отказаться от привлечения учителей-предметников для работы в школах после педагогического колледжа. «Массовое трудоустройство недоученных педагогов гарантированно приведёт к снижению уровня образования. С учётом многочисленных проблем нынешней системы образования это абсолютно недопустимо», – считает политик.

«Вместо того чтобы увеличить финансирование педвузов и организовать приём большего числа абитуриентов на педагогические специальности, в Минобрнауки готовят почву для массового трудоустройства в школу учителей со средним образованием. Сейчас после колледжа можно преподавать ограниченное количество предметов – труд, ОБЗР, но в министерстве намереваются расширить список и на другие предметы», – рассказал глава думской фракции СРЗП.

«Аргументы этой весьма сомнительной идеи понятны. Во-первых, для чиновников это возможность сэкономить побольше денег, потому что подготовка специалиста в педтехникуме обходится гораздо дешевле, чем в вузе. Во-вторых, за счёт специалистов со средним образованием они планируют быстро решить проблему нехватки учителей в российских школах и, конечно же, браво отчитаться о проделанной работе», – пояснил Сергей Миронов.

«И здесь надо напомнить, что современный учитель должен обладать большим количеством разных знаний и навыков. Он должен не только на отлично знать свой предмет, но и быть хорошим психологом, уметь решать межличностные конфликты и проблемы детей и подростков. Для школьников он должен стать настоящим наставником, и мне непонятно, как все эти компетенции будут сочетать выпускники педтехникумов», – добавил парламентарий.

«Масса проблем с профессиональной адаптацией возникнет у тех, кто пошёл учиться в колледж после 9-го класса. Даже к окончанию учёбы по своему возрасту и миропониманию они несильно отличаются от обычного старшеклассника. Соответственно, дети будут воспринимать такого учителя как ровню себе и уж точно не как старшего наставника. В конечном итоге всё это дестабилизирует атмосферу в школе, и неслучайно многие директора и опытные педагоги со стажем с большой тревогой относятся к такому нововведению. Одним словом, допускать массового трудоустройства выпускников педтехникумов нельзя, и наша фракция будет добиваться отмены такого решения», – заключил Сергей Миронов.