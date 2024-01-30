Миронов призвал Кабмин увеличить суммы перерасчетов за некачественные услуги в ЖКХ

В обращении к главе Правительства руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов совместно с коллегой по фракции Александром Аксененко предлагает пересмотреть систему перерасчетов платы за ЖКУ. Нынешние мизерные компенсации не стимулируют коммунальщиков к оказанию качественных услуг, в том числе предотвращению аварий, подчеркнул Сергей Миронов.

Ежегодно в стране фиксируются десятки тысяч аварий на системах коммунальной инфраструктуры, отмечается в обращении.

«С наступлением холодов, в эти новогодние праздники, проблема проявилась «во всей красе», – говорит Сергей Миронов. – В различных регионах сотни домов оставались без отопления, света, горячей воды, кое-где проблемы сохраняются до сих пор. Но и после устранения масштабных ЧП остается другой вопрос: сколько люди заплатят за жилищно-коммунальные услуги, которых они были лишены? Какие перерасчеты получат за то, что вынуждены были греться у костров на улицах?»

В обращении отмечается, что «действующая система перерасчета за некачественно оказанные услуги» не стимулирует управляющие организации и поставщиков ресурсов к решению коммунальных проблем. В пример приводится одна из многочисленных жалоб в адрес депутатов СРЗП.

«Гражданин несколько месяцев фиксировал низкий нагрев горячей воды. Управляющая компания долго игнорировала проблему, но в итоге все же произвела перерасчет. Сумма перерасчета – 1,5 рубля в месяц! – рассказал Сергей Миронов. – При таком подходе можно не волноваться о состоянии сетей, при любых коммунальных проблемах все равно получать с людей по полной!»

Авторы обращения предлагают Правительству пересмотреть систему перерасчета платы за некачественно оказанные ЖКУ. Подчеркивая, что суммы перерасчета «в пользу потребителей должны экономически стимулировать управляющие и ресурсоснабжающие организации оперативно решать жилищно-коммунальные проблемы».

«Суммы перерасчетов в пользу граждан необходимо увеличить. Например, включать в них штрафы и пени для коммунальщиков за каждый день, в который люди не получают надлежащих услуг. А при крупных авариях освобождать граждан от платы за месяц, – добавляет Сергей Миронов. – К примеру, в подмосковном Подольске пострадавшие жители не будут платить за отопление за январь, такое решение анонсировал губернатор Московской области. Поскольку проблема системна, нужны решения на федеральном уровне, к которым наша фракция и призывает Правительство. Управляющие компании и поставщики ресурсов должны рублем отвечать за некачественные услуги».