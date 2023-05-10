Миронов призвал к изменению социально-экономической модели развития России

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что в стране есть все необходимые предпосылки для роста реальных располагаемых доходов населения.

По оценке аналитиков агентства MMI, основанной на данных Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян за январь – март 2023 года на 7,8% ниже максимального уровня, достигнутого в 2013 году.

«Очевидно, что в борьбе с бедностью пока выигрывает бедность, и официальный оптимизм на сей счет мы неоднократно и доказательно критиковали. Но прозрачные намеки на то, что пик был достигнут в «докрымский год», – это не аналитика, а спекуляция, попытка свести все проблемы к тому, что, мол, не надо было «высовываться», и тогда бы страна продолжала жить в сытости и достатке», – подчеркнул парламентарий.

Миронов отметил, что в оценке причин снижения жизненного уровня населения «независимые» эксперты и руководители финансово-экономического блока Правительства сходятся.

«Для тех и других все беды сводятся к санкциям – а как иначе, если и те и другие стоят на позициях неолиберализма и не хотят признать, что неоколониальная модель уже не работает, что она исчерпала свой ресурс. Санкции и последствия пандемии лишь подстегнули объективный процесс, усугубили системный кризис глобальной экономики, частью которой была Россия», – убежден политик.

Лидер социалистов считает, что в условиях экономической войны, развязанной против России коллективным Западом, рост благосостояния граждан и потребительской активности не только возможен, но является главным условием экономического развития.

«Пока государство отказывается регулировать цены и при этом само разгоняет инфляцию, в том числе посредством тарифов ЖКХ, рост расходов домохозяйств будет опережать рост доходов. Пока вывоз капиталов из страны ставит новые рекорды, а налоговая система вместо производства поощряет экспорт сырья, у бизнеса не будет средств ни на инвестиции, ни на повышение зарплат. Чтобы идти вперед, нужна новая социально-экономическая модель, в основе которой рост потребительской способности населения и развитие внутреннего рынка. А кивать на санкции – значит вечно смотреть назад», – заключил Миронов.