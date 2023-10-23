Миронов предупредил о стремительном изменении национального состава населения РФ

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что Россия уверенно догоняет Европу по числу мигрантов и росту этнической преступности.

«После теракта в Брюсселе, где погибли шведские болельщики, в Бельгии заявили о борьбе с нелегальной миграцией. Не поздно ли „пить боржоми“? Бельгийцам и прочим членам ЕС этой проблемой стоило заняться лет 40 назад. Но у нас ситуация ненамного лучше. Еще в 2015 году французский социолог Роже Гольдберг предупреждал, что, если Россия не скорректирует миграционную политику, ее ожидает печальная судьба Франции», — отметил парламентарий.

Как сообщил Миронов, перед недавним отчетом в Думе вице-премьера Татьяны Голиковой фракция СРЗП направила в Правительство ряд запросов, один из которых касался динамики изменения национального состава населения РФ, в том числе доли мигрантов и их детей.

«В качестве ответа нам прислали ссылки на данные переписей населения 2002 и 2020 годов. По мигрантам там данных нет, зато обнаружилась интересная категория — „лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана“. И динамика у этой категории интересная: с начала нулевых до 2020-го она выросла в 11 раз, до 16,6 миллиона человек — почти 12% населения страны! Сейчас, три года спустя, эти цифры явно выросли», — отметил политик.

Лидер социалистов убежден, что «скромники», не указавшие национальность, — приезжие из Средней Азии.

«В том же Брюсселе примерно 300 тысяч мигрантов, 20% населения города живет в анклавах типа Моленбека. Мы же полным ходом приближаемся к „евростандартам“. Происходит радикальное и стремительное изменение национального состава населения России. Однако Правительство этот вызов игнорирует и даже не располагает адекватной и оперативной статистикой. Что, видимо, вполне устраивает чиновников: нет данных — нет проблем. Только такая ситуация категорически не устраивает ни нас, ни наших избирателей. Ситуация пока не стала необратимой, но она требует срочных жестких мер в области миграции», — подчеркнул Миронов.