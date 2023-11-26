Миронов предложил ввести в России «родительскую зарплату» для неработающих мам

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов поздравил российских матерей с Днём матери и призвал депутатов Госдумы поддержать инициативу СРЗП о введении в стране «родительской зарплаты».

«Сегодня мы поздравляем с Днем матери всех мам и бабушек! Этот день особенный, этот праздник посвящён самому главному человеку в нашей жизни. В этот день мы говорим особенные слова благодарности нашим мамам и бабушкам. Мы желаем им счастья, терпения и, конечно, здоровья или просто вспоминаем их добрыми словами и мысленно благодарим за любовь и заботу», – сказал парламентарий.

«Но День матери – это не только радостный праздник. Сегодня огромное количество женщин с детьми испытывают большие трудности. Происходит это по одной простой причине. Многие семьи, где один родитель работает, а другой занимается воспитанием детей, сталкиваются с очень большими финансовыми проблемами. Денег порой не хватает даже на то, чтобы одеть и накормить своих детей», – указал Сергей Миронов.

«Но выход есть. Для поддержки неработающих мам мы предлагаем ввести в стране «родительские зарплаты» – специальные ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. Такие пособия должны выплачиваться на каждого ребенка до 18 лет, пока мама не трудоустроится. Таким образом, женщина будет уверена, что даже если она не сможет работать после рождения малыша, государство её поддержит», – добавил лидер СРЗП.

Он также отметил, что введение «родительских зарплат» поможет решить демографические проблемы и повысить рождаемость в стране.

«Хорошо известно, что большинство женщин отказываются от рождения детей или откладывают это на потом не по своей прихоти, а из-за неуверенности в своём финансовом положении. Многие не могут позволить себе раньше уйти в декрет, и как раз для решения этой проблемы партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает решить вопрос о введении «родительской зарплаты» или «зарплаты для мам», – заключил Сергей Миронов.