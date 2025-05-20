Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадёжности мигрантов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в стране рейтинг благонадёжности мигрантов.

«Предлагаю проработать вопрос о введении рейтинга благонадёжности мигрантов в России. Оценка их социального поведения может строиться на основе ряда показателей: соблюдение миграционного и трудового законодательства, отсутствие судимостей и административных правонарушений, официальное трудоустройство, уплата налогов, участие в государственных программах адаптации и интеграции, знание русского языка и основ законодательства. Важно учитывать и личный вклад мигранта в развитие экономики, а также его намерения связать свою жизнь с нашей страной», — прокомментировал Миронов.

По его мнению, за систематические нарушения и снижение рейтинга ниже установленного порога иностранных граждан следует депортировать и вводить для них бессрочный запрет на повторный въезд в Россию.

«Введение рейтинга благонадёжности поможет решить множество проблем миграционной политики. Это позволит добросовестным мигрантам, соблюдающим российские законы и нормы, получить преференции, а тех, кто игнорирует правила, — ограничить в возможностях», — добавил лидер СРЗП.

Сергей Миронов также напомнил о китайской системе социального кредита, которая оценивает поведение граждан на основе данных из разных источников — от соблюдения законодательства до участия в общественной жизни.

«Да, в Китае своя специфика, но подобная система показала эффективность в вопросах внутренней безопасности. В России её можно адаптировать и создать на этой основе рейтинг благонадёжности мигрантов для улучшения контроля в миграционной сфере», — заключил он.

Напомним, полиция проводит рейды в Рязани, во время которых регулярно выявляются нарушения со стороны мигрантов.