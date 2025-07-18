Миронов предложил ввести карантин для мигрантов и визы с медицинской справкой

Председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести карантин для мигрантов, прибывающих в Россию, а в перспективе — рабочие визы только при наличии медицинской справки. Своё предложение политик озвучил на фоне резкого роста числа случаев менингококковой инфекции, зафиксированного в том числе среди мигрантов.

По официальным данным, количество заболевших в России увеличилось более чем в 2,5 раза.

— Рост связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет никаких прививок. Пытаться их отловить после въезда в страну — бесполезно. Самая эффективная мера сейчас — ввести карантин для прибывающих из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, — заявил Миронов.

Он также подчеркнул необходимость пересмотра миграционной политики/

— В будущем нужно вводить визовый режим со странами Центральной Азии, откуда приезжает большинство мигрантов. Рабочие визы должны выдаваться только при наличии медицинских документов, подтверждающих наличие прививок и отсутствие опасных инфекционных заболеваний. Это принципиальное требование нашей партии, и мы будем настаивать на его принятии. Только так мы сможем защитить здоровье наших граждан и рынок труда, — подчеркнул лидер «Справедливой России».

Ранее стало известно, как в России ужесточают законы для борьбы с мигрантской преступностью.

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