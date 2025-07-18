Миронов предложил ввести карантин для мигрантов и визы с медицинской справкой

Председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести карантин для мигрантов, прибывающих в Россию, а в перспективе — рабочие визы только при наличии медицинской справки. Своё предложение политик озвучил на фоне резкого роста числа случаев менингококковой инфекции, зафиксированного в том числе среди мигрантов.
По официальным данным, количество заболевших в России увеличилось более чем в 2,5 раза.
Он также подчеркнул необходимость пересмотра миграционной политики/