Миронов предложил провести радикальное повышение зарплаты школьных учителей

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал Правительство России провести радикальное повышение зарплаты школьных учителей и предоставить педагогам широкий набор социальных льгот. «Только так государству удастся решить проблему массового оттока кадров и нехватки учителей в российских школах», – указал парламентарий.

Регионы бьют тревогу. Судя по результатам опросов, проведённых изданием РБК, в России повсеместно не хватает учителей по математике, информатике, физике, русскому языку и учителей начальных классов. Причём острый дефицит кадров наблюдается не только в небольших регионах, где из-за большого дефицита бюджета учителям выплачивают очень маленькие зарплаты. Учителя нужны в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тюменской и Челябинской областях.

«Снова приходится поднимать проблему острой нехватки педагогов, и она уже захватила почти всю страну, – констатировал Сергей Миронов. – Не идут выпускники педвузов работать в школу по своей основной специальности, а старые кадры постепенно из профессии уходят. Сегодня многие школы держатся за счёт учителей, которые начинали работать ещё в советское время, но таких педагогов становится всё меньше и меньше, и что будет дальше, непонятно. Ведь молодёжь в школу работать не идёт», – констатировал лидер партии.

Он отметил, что во многих небольших городах и населённых пунктах уже давно одному учителю-предметнику приходится работать на несколько школ. «Учителя крутятся как могут и получают за это очень маленькую зарплату. Свои профессиональные трудности они компенсируют моральным удовлетворением от работы, но таких учителей осталось слишком мало», – отметил парламентарий.

«Нежелание молодёжи идти на работу в школу тоже понять можно. Во многих регионах ставка начинающего учителя порой не дотягивает до 15–20 тысяч рублей, и чтобы заработать денег на жизнь, начинающие педагоги погружаются в репетиторство. Сил и времени на это уходит существенно меньше, чем в школе, деньги они получают совсем другие, а поскольку результаты ОГЭ теперь могут потребоваться для поступления в колледж или 10-й класс, то и спрос на репетиторов со временем будет увеличиваться. Соответственно, в ближайшее время увольнение учителей из школы продолжится», – добавил он.

«Ситуацию надо менять, и для этого необходимо радикально менять систему оплаты труда школьных учителей. Партия «Справедливая Россия – За правду» неоднократно выступала с таким предложением. В Госдуму для этого мы внесли целый пакет законодательных инициатив, и мы будем добиваться решения финансовых и социальных проблем педагогов», – заявил Сергей Миронов.

«Мы предлагаем установить учителям сокращенную рабочую неделю – не более 36 часов, предлагаем предоставлять им отпуск не менее 48 рабочих дней в году. Нужно разрешить учителям досрочно уходить на пенсию: женщинам – в 55, мужчинам – в 60 лет. Вместе с этим государство должно решить жилищную проблему педагогов, предоставив им без очереди жильё социального найма», – рассказал о сути законодательных инициатив партии СРЗП Сергей Миронов.

«Но самое главное – это заработная плата. Партия «Справедливая Россия – За правду» настаивает на её радикальном увеличении. По нашему мнению, она должна составлять не менее 200% от средней зарплаты региона, в котором живёт и работает учитель. За счёт этих мер государство сможет не только остановить отток кадров, но и повысить престиж работы педагогов», – заключил Сергей Миронов.