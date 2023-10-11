Миронов предложил провести масштабные изменения системы образования

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» предлагает провести масштабные изменения системы образования. «Мы настаиваем на введении единых стандартов школьного образования. Школьники из крупных городов и российской глубинки должны получать знания одинакового уровня. Это создаст равные возможности для поступления в крупнейшие вузы России и развития их дальнейшей карьеры», — считает лидер СРЗП.

С 2024 года Минобрнауки планирует ввести многоступенчатую систему приема в вузы. Если абитуриент не будет проходить в какой-то конкретный вуз, то в ходе приемной кампании он сможет перенаправить заявление в другой институт. Совокупное число вузов, в которые абитуриенты смогут подавать документы, не должно превышать пяти. Сейчас молодые люди могут подавать заявления в пять вузов, однако менять их в рамках приемной кампании им запрещено.

«Полностью поддерживаю изменение правил проведения приёмной кампании. По сути, это возвращает необоснованно отменённую несколько лет назад „вторую волну“ поступления в вузы. Новые правила также позволят привлечь молодёжь для обучения в региональные вузы, но в целом проблему поступления в институты абитуриентов из глубинки это всё же не решает», — считает лидер партии.

«Для меня очевидно, что многие молодые люди по-прежнему не смогут поступить в федеральные университеты и вузы крупных городов России. Для этого нужны средства. Прежде всего — на подготовку к ЕГЭ и на репетиторов, но далеко не каждая семья может себе позволить такие траты», — отметил Сергей Миронов.

Он указал на главную проблему современного образования. «Мы часто слышим, что в России введены единые стандарты школьного образования, но в реальности это не совсем так. Уровень образования сильно отличается в зависимости от места жительства. Чем больше город, район и чем они ближе к областному центру или городу-миллионнику, тем лучше образование, а значит, выше шансы для успешной сдачи ЕГЭ», — считает лидер партии.

Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает провести радикальные изменения программы школьного образования. «По нашему мнению, школьники из крупных городов и российской глубинки должны получать абсолютно одинаковые знания, и задача государства — решить эту задачу в максимально короткие сроки. Это создаст для выпускников равные возможности для поступления в вузы, поможет выявить талантливую молодёжь в регионах и будет справедливо с точки зрения развития социального государства», — заключил Сергей Миронов.