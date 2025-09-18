Четверг, 18 сентября, 2025
18.3 C
Рязань
Новости России

Миронов предложил повысить зарплаты учителей и защитить их от хамства 

Алексей Самохин
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал повысить зарплаты учителей до 200% от средней по стране и защитить их от оскорблений — по аналогии с мерами, действующими в отношении представителей власти. Об этом сообщила пресс-служба партии. 

Политик прокомментировал заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который не исключил повышения зарплат педагогов, но только в контексте общего роста доходов по стране.

Миронов заявил: после таких слов учителям «стало не по себе», а многим — «захотелось уволиться». Причина — их снова поставили «на последнее место»: сначала поднимут зарплаты всем, потом — может быть — и учителям. И то не факт.

Он напомнил: в майских указах президента от 2012 года чётко сказано — зарплата учителей должна составлять 200% от средней по региону, где они работают. Никаких оговорок про «после роста средних зарплат» там нет. Слова министра, по мнению Миронова, — прямое нарушение указов главы государства.

По данным Росстата, средняя зарплата учителя — 56 тысяч рублей, и это при работе на 1,6 ставки. Средняя зарплата по стране — почти 100 тысяч.

«Зарплаты учителей так же далеки от целей майских указов, как министр — от самих учителей и их проблем», — сказал Миронов. — Так школьное образование не поднять — только «угробить».

Среди проблем — оскорбления и хамство в адрес педагогов. Для борьбы с этим создан Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещении. Миронов считает: одного совета недостаточно.

Он напомнил: закон предусматривает наказание за оскорбление представителя власти. Для защиты учителей нужны аналогичные меры.

СРЗП предлагала ввести административные штрафы:

— для граждан — от 5 до 20 тысяч рублей,

— для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч,

— для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч.

За оскорбления в СМИ или соцсетях — ещё выше.

Миронов уверен: такие меры сократят хамство и помогут создать нормальные условия для работы учителей.

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Новости России

Россия ударила по секретному заводу ВСУ, генерал раскрыл подробности

Безусловно, это отразится на возможностях ВСУ в зоне спецоперации.

Последние новости

Происшествия

Наркомана-рецидивиста, скрывавшегося от суда, задержали на улице в Рязани

Подсудимый в суд не явился. Скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.
Новости России

Водитель такси задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетней 

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения — заключение под стражу.
Новости России

Наёмники гибнут сотнями: эксперт раскрыл правду о страшных потерях на Украине

Наёмники столкнулись с настоящей войной, где нет комфорта экспедиционных операций. Русская армия действует жёстко и эффективно…
Новости России

Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.
Происшествия

Под Рязанью водитель погиб в ДТП с коровой 

В среду, 17 сентября, в 19:30 на 3-м километре автодороги «Шумашь-Заокское-Коростово» в Рязанском районе 68-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в корову. 
Новости России

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Геленджика в Екатеринбург — E1.ru

Авиакомпания разослала уведомления об отмене. В пресс-службе «Уральских авиалиний» E1.RU пояснили: рейсы в Геленджик отменены не только из Екатеринбурга, но и из Москвы.
Новости России

Ветеран СВО избит в Екатеринбурге после ссоры в ночном клубе — возбуждено дело

Мужчина — житель Каменска-Уральского — в июне приехал в отпуск из зоны боевых действий. Решил отдохнуть в клубе. Там к нему пристали двое подвыпивших парней.
Новости России

Девушку без сознания в платье без белья нашли на парковке в Екатеринбурге

Возраст девушки — около 17 лет. Что именно с ней произошло — неизвестно.