Миронов предложил повысить зарплаты учителей и защитить их от хамства 

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал повысить зарплаты учителей до 200% от средней по стране и защитить их от оскорблений — по аналогии с мерами, действующими в отношении представителей власти. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Политик прокомментировал заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который не исключил повышения зарплат педагогов, но только в контексте общего роста доходов по стране.

Миронов заявил: после таких слов учителям «стало не по себе», а многим — «захотелось уволиться». Причина — их снова поставили «на последнее место»: сначала поднимут зарплаты всем, потом — может быть — и учителям. И то не факт.

Он напомнил: в майских указах президента от 2012 года чётко сказано — зарплата учителей должна составлять 200% от средней по региону, где они работают. Никаких оговорок про «после роста средних зарплат» там нет. Слова министра, по мнению Миронова, — прямое нарушение указов главы государства.

По данным Росстата, средняя зарплата учителя — 56 тысяч рублей, и это при работе на 1,6 ставки. Средняя зарплата по стране — почти 100 тысяч.

«Зарплаты учителей так же далеки от целей майских указов, как министр — от самих учителей и их проблем», — сказал Миронов. — Так школьное образование не поднять — только «угробить».

Среди проблем — оскорбления и хамство в адрес педагогов. Для борьбы с этим создан Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещении. Миронов считает: одного совета недостаточно.

Он напомнил: закон предусматривает наказание за оскорбление представителя власти. Для защиты учителей нужны аналогичные меры.

СРЗП предлагала ввести административные штрафы:

— для граждан — от 5 до 20 тысяч рублей,

— для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч,

— для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч.

За оскорбления в СМИ или соцсетях — ещё выше.

Миронов уверен: такие меры сократят хамство и помогут создать нормальные условия для работы учителей.