Миронов предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум вдвое

Для преодоления бедности ключевые социальные стандарты нужно рассчитывать по реальному размеру потребительской корзины – они должны быть вдвое выше, чем сегодня, заявил председатель «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. На сегодня искаженная методика рассчета МРОТ и прожиточного минимума ведет к занижению величин, указал политик.

Комментируя повышение с 1 января 2024 года МРОТ на рекордные 18,5%, лидер социалистов отметил, что впервые в новейшей истории минимальная зарплата заметно опередит прожиточный минимум.

«Конечно, отрыв, мягко говоря, небольшой – лишь 13%. По плану Правительства, к 2030 году разница дойдет до 30%. Это повышение «черепашьим шагом». Не говоря о том, что величина самого прожиточного минимума системно занижена, – говорит Сергей Миронов. – К новой занижающей методике расчета ПМ Правительство перешло с 2021 года, после неоднократных поручений Президента РФ об ускоренном росте МРОТ. Вместо того чтобы обеспечить рост обеих величин, Правительство решило одну из них вообще оторвать от реальности, привязав к условному медианному доходу».

Парламентарий напомнил, что фракция СРЗП голосовала против новой несправедливой методики расчета прожиточного минимума. Справедливороссы считают, что этот показатель должен, как и прежде, рассчитываться по потребительской корзине.

«При этом «наполнение» этой корзины должно быть совершенно другим. В 2019 году мы с помощью экспертов РАН рассчитали реальный размер потребкорзины. Мы включили в нее расходы граждан на нормальные продукты, товары и услуги повседневного спроса, на жилье, транспорт, связь. В итоге стоимость корзины превысила 31 тысячу рублей – это и был реальный размер прожиточного минимума на тот период», – рассказал политик.

Он отметил, что реальный прожиточный минимум для трудоспособного населения должен быть вдвое выше того, который официально принят на 2024 год (16 844 рубля).

«Соответственно, должен увеличиваться и МРОТ. Это приведет к «обелению» значительной части «серых» зарплат и повысит доходы бюджета. В противном случае предстоящее повышение прожиточного уровня и МРОТ будет «съедено» инфляцией, а обеспечить достойный уровень соцподдержки и преодолеть бедность не получится», – заключил Сергей Миронов.