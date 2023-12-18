Понедельник, 18 декабря, 2023
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Миронов предложил полностью ликвидировать МФО

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru
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Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов считает практически неразрешимой задачей выполнить наказ Президента РФ Владимира Путина «привести в чувство» микрофинансовые организации, высказанный им в ходе «Прямой линии – 2023». 

 «Хотелось бы рассчитывать на ужесточение требований к микрофинансовым организациям после слов Президента. Но Центробанк наверняка заявит, что он только этим и занимается. Судите сами. Полная стоимость по кредитам «рухнула» с 365% до 292% годовых. Просто аттракцион неслыханной щедрости! С 30% до 15% снижена доля кредитов для тех, кто и так больше 80% доходов тратит на погашение ссуд. То есть почти шестую часть займов можно давать и без того загнанным в угол людям, очевидно, в расчете выпотрошить их до копейки. Вы скажете, это издевательство, а не ужесточение. Согласен! Но если микрофинансовую деятельность свести к «нелюдоедским» показателям, такой бизнес станет неинтересен ростовщикам. Поэтому мы по-прежнему выступаем за полную ликвидацию МФО. Горбатого могила исправит», – заявил Миронов.

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