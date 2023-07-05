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Миронов предложил определить единый федеральный орган, регулирующий госполитику в сфере зоозащиты

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Вопросы обращения как с бездомными, так и с домашними животными должны регулироваться на федеральном уровне одним органом исполнительной власти. В числе его задач должно быть создание единого реестра домашних животных при их обязательном чипировании. Такие предложения председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил председателю Правительства Михаилу Мишустину.

«На сегодня вопросы обращения с животными «разнесены» по разным ведомствам и уровням власти, – отмечает Сергей Миронов. – Так называемыми продуктивными животными занимается Минсельхоз, другими – Минприроды. А, например, вопросы учета домашних животных оставлены на усмотрение регионов. При этом проблема бездомных животных сегодня вызывает напряженную дискуссию в обществе, Госдуме, органах власти. Нашу фракцию не устраивает то, как эту проблему сейчас предлагают решить представители «Единой России» – разрешением на убийство. Хотя еще несколько лет назад те же депутаты от ЕР ратовали за его полный запрет. Очевидно, что необходима единая госполитика в сфере обращения с бездомными и домашними животными, единый федеральный орган исполнительной власти, эту политику устанавливающий».

В письме Сергей Миронов предлагает премьер-министру Михаилу Мишустину определить такой орган по итогам совещания со всеми профильными ведомствами.

«Следующий шаг – поручить этому уполномоченному органу создать и вести единый федеральный реестр домашних животных с их обязательным чипированием, – говорит глава СРЗП. – Таким образом создать централизованную систему учета, которая поможет в поиске и потерявшихся, и просто выброшенных животных. Напомню, что 80% бездомных собак и кошек – это бывшие домашние».

В обращении главы СРЗП также предлагается усилить общественный контроль за деятельностью лиц, связанных с реализацией программы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск). В том числе сделать обязательным участие в соответствующих мероприятиях представителей профильных НКО. Это позволит «выявлять случаи недобросовестного поведения участников программы, включая нецелевое расходование бюджетных денежных средств», говорится в обращении.

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