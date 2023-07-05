Миронов предложил определить единый федеральный орган, регулирующий госполитику в сфере зоозащиты

Вопросы обращения как с бездомными, так и с домашними животными должны регулироваться на федеральном уровне одним органом исполнительной власти. В числе его задач должно быть создание единого реестра домашних животных при их обязательном чипировании. Такие предложения председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил председателю Правительства Михаилу Мишустину.
В письме Сергей Миронов предлагает премьер-министру Михаилу Мишустину определить такой орган по итогам совещания со всеми профильными ведомствами.
В обращении главы СРЗП также предлагается усилить общественный контроль за деятельностью лиц, связанных с реализацией программы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск). В том числе сделать обязательным участие в соответствующих мероприятиях представителей профильных НКО. Это позволит «выявлять случаи недобросовестного поведения участников программы, включая нецелевое расходование бюджетных денежных средств», говорится в обращении.