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Миронов предложил кредитную амнистию для пострадавших от ЧС

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов сообщил о подготовке законодательной инициативы, которая расширяет права вынужденных переселенцев и граждан, пострадавших от последствий чрезвычайных ситуаций.

«В последнее время в результате как стихийных бедствий, так и военных действий многие наши сограждане потеряли крышу над головой – это прежде всего касается жителей Урала, Белгородчины, Херсонской области. В качестве одной из мер поддержки этой категории населения звучат предложения ввести для них кредитные каникулы. Однако это лишь отсрочка выплаты долга. Между тем денежные компенсации и страховые выплаты – а их еще надо получить! – лишь частично компенсируют потери граждан. Они ведь зачастую лишаются не только имущества, но и работы в связи с вынужденным переездом. В такой ситуации от кредитных каникул толк невелик», – подчеркнул парламентарий.

Лидер социалистов сообщил, что фракция СРЗП готовит изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с целью наделить граждан, пострадавших в результате ЧС, правом на списание долга, а также распространить это право на категорию лиц, относящихся к вынужденным переселенцам.

«В настоящее время кредитная амнистия распространяется на родственников заёмщика, погибшего в ходе специальной военной операции, или самого заёмщика – инвалида I степени по ранению. Можно сказать, что прецедент создан. Полагаю, будет справедливо предоставить эту возможность другим нашим согражданам, попавшим в беду», – пояснил Миронов.

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