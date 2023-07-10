Миронов предложил кредитную амнистию для пострадавших от ЧС

«В последнее время в результате как стихийных бедствий, так и военных действий многие наши сограждане потеряли крышу над головой – это прежде всего касается жителей Урала, Белгородчины, Херсонской области. В качестве одной из мер поддержки этой категории населения звучат предложения ввести для них кредитные каникулы. Однако это лишь отсрочка выплаты долга. Между тем денежные компенсации и страховые выплаты – а их еще надо получить! – лишь частично компенсируют потери граждан. Они ведь зачастую лишаются не только имущества, но и работы в связи с вынужденным переездом. В такой ситуации от кредитных каникул толк невелик», – подчеркнул парламентарий.