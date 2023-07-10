Миронов предложил кредитную амнистию для пострадавших от ЧС

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов сообщил о подготовке законодательной инициативы, которая расширяет права вынужденных переселенцев и граждан, пострадавших от последствий чрезвычайных ситуаций.
Лидер социалистов сообщил, что фракция СРЗП готовит изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с целью наделить граждан, пострадавших в результате ЧС, правом на списание долга, а также распространить это право на категорию лиц, относящихся к вынужденным переселенцам.