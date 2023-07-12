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Миронов предлагает ужесточить миграционное законодательство

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов внёс на рассмотрение Государственной Думы поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан».

«Предлагаю ужесточить требования к сдаче экзаменов на знание русского языка и истории России для мигрантов, которые претендуют на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство в России», – прокомментировал лидер партии.

«Партия «Справедливая Россия – За правду» призывает провести перезагрузку федерального миграционного законодательства и всей системы работы с мигрантами в стране. Совершенно очевидно, что в структуре Правительства необходимо создавать специальное министерство, которое будет курировать миграционную политику в стране», – предлагает лидер СРЗП.

«Требования по предоставлению вида на жительство и гражданства Российской Федерации нужно ужесточать. Конвейер с раздачей паспортов и российского гражданства надо останавливать. Со странами Средней Азии нужно вводить визовый режим, а политику по привлечению трудовых мигрантов пересматривать в пользу российских граждан. Нельзя каждый год ввозить в страну сотни тысяч жителей среднеазиатских стран, которые потом целевым образом через диаспоры трудоустраиваются в российские компании в ущерб интересам жителей российских регионов. Приоритет при приеме на работу должен быть у российских граждан», – заявил Сергей Миронов.

«Партия «Справедливая Россия – За правду» подготовила пакет поправок в миграционное законодательство. Сегодня в рамках этой работы мы внесли на рассмотрение Государственной Думы поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан», которые предполагают ужесточение требований к сдаче экзаменов на знание русского языка и истории России. Речь идёт об экзаменах для мигрантов, которые претендуют на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство в России», – прокомментировал лидер партии.

«Мы против освобождения от сдачи экзамена молодых людей до 18 лет и предлагаем обязать мигрантов сдавать экзамены с 14 лет. В этом возрасте подросток учится в школе или поступает в российскую школу, а значит, перед началом обучения он должен освоить русский язык хотя бы на базовом уровне. Это необходимо для его полноценной социализации, и в этом заинтересованы школьные учителя, которым в случае успешной сдачи экзамена не придётся тратить силы на обучение мигрантов русскому языку во внеурочное время», – указал парламентарий.

«От сдачи экзаменов также освобождены мигранты совершеннолетнего возраста, у которых один из родителей или усыновителей имеет российское гражданство. Считается, что с такими родителями они автоматически освоят русский язык, но лично я в этом не уверен. Сам факт наличия родителя с российским гражданством не является гарантией того, что проблема изучения русского языка будет решена. В связи с этим мы тоже предлагаем обязать их сдавать экзамены. Тем более в молодом возрасте на базовом уровне освоить русский язык и историю России будет несложно», – заключил Сергей Миронов.

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