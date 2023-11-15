Миронов предлагает ликвидировать патентную систему трудоустройства мигрантов

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает отменить патентную систему привлечения иностранной рабочей силы и заменить её разрешением на работу, при получении которого трудовые мигранты должны будут проходить фотографирование и дактилоскопическую регистрацию. Вместо оплаты стоимости патента с мигрантов предлагается взимать 13% НДФЛ. Пакет законопроектов СРЗП, касающихся регулирования вопросов миграционной политики в России, сегодня внесён на рассмотрение Государственной Думы.

«Предлагаемые изменения системы привлечения мигрантов на работу позволят усилить контроль за распределением иностранных граждан по регионам, повысить доходы бюджета и выравнять условия трудоустройства мигрантов и граждан нашей страны», – прокомментировал Сергей Миронов.

Лидер СРЗП напомнил, что для контроля за миграционными потоками в 2015 году в России была введена патентная система. «Чтобы начать трудовую деятельность на территории Российской Федерации, все мигранты должны приобретать специальный патент. Работать без этого документа они не имеют права, но, как показывают результаты проверок миграционного режима, наличие или отсутствие патента не оказывает серьёзного влияния на их трудоустройство в разных регионах, и по этой причине мы предлагаем ликвидировать неэффективную систему», – рассказал парламентарий.

Он отметил, что сегодня в зависимости от региона стоимость патента варьируется от 2724 рублей до 10 929 рублей в месяц, и эти средства полностью зачисляются в региональный бюджет.

«В случае отмены патентной системы все иностранные трудовые мигранты будут обязаны платить полные суммы НДФЛ, предусмотренные для всех граждан нашей страны. В итоге суммы поступлений с мигрантов окажутся выше, чем те средства, которые они платят по фиксированным ставкам. Это означает, что мигранты лишатся необоснованных налоговых преференций, которые де-факто существуют в настоящее время», – отметил парламентарий.

В качестве примера можно оценить ситуацию в Москве и Московской области. В столичном регионе патент стоит 6600 рублей, и для государства он окупается при заработной плате 50 769,23 рубля в месяц. В то же время надо учитывать, что средняя зарплата мигрантов в столичном строительном секторе составляет около 80 тысяч рублей, и сумма патента меньше, чем те деньги, которые бюджет мог бы получить, если бы мигрант платил налоги.

«Вместе с этим партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает ввести в законодательство норму, согласно которой региональные власти должны будут ежегодно проводить аналитическую работу и определять потребность в иностранных работниках на отдельно взятой территории. Такую информацию по отдельным видам экономической деятельности и их необходимое количество предлагаем включать в прогнозный план социально-экономического развития регионов», – рассказал председатель партии.

«Ну и, конечно же, нужна справедливая оценка эффективности использования иностранной рабочей силы в стране, и поэтому мы предлагаем региональным властям проводить ежегодную оценку вклада мигрантов в развитие каждой конкретной территории», – заключил Сергей Миронов.