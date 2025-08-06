Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с резкой критикой необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги в регионах. Он призвал остановить «коммунальный грабеж» и инициировать всероссийский аудит системы ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Регионы превышают допустимые индексы

Поводом для заявления стало обращение властей Омской области в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разрешить повышение платы за коммунальные услуги до 26,8%.

«На примере Омской области видно, как на деле проходит индексация тарифов по всей стране. С 1 июля средний рост по России должен был составить 11,9%. В Омской области изначально допустимый предел был установлен на уровне 16,1%, но губернатор попытался поднять его до 39,6%. Только вмешательство прокуратуры снизило показатель до 26,8%», — отметил Миронов.

Он подчеркнул, что за формальными расчётами и обоснованиями стоят не реальные экономические потребности, а интересы коммунального бизнеса.

«Чиновники лезут в карман к людям»

По словам политика, местные власти объясняют необходимость повышения тем, что в прошлые годы тарифы якобы не покрывали расходы компаний, а значит, сейчас нужно компенсировать «недополученные доходы».

«А какое дело чиновникам до прибыли коммунальных предприятий? Если недовольны старыми тарифами — пусть идут в суд, а не перекладывают это на плечи потребителей», — заявил Миронов.

Политик обратил внимание на ситуацию с мусорным оператором.

«А зачем лезть в карман к потребителям – они сколько просили, столько заплатили. Еще хочется? А рожа не треснет?! Вот, к примеру, омскому мусорному оператору хотят поднять плату за вывоз ТКО на 49% вместо 5,8%! Видно он, бедняга, больше всех недополучил!» – возмутился Сергей Миронов.

Требование провести аудит ЖКХ

Сергей Миронов напомнил, что «Справедливая Россия» уже не первый год добивается полноценного аудита всей сферы ЖКХ. По мнению партии, необходимо объективно оценить реальную стоимость коммунальных услуг, исключив из неё коррупцию, неэффективность и необоснованные прибыли.

«Мы считаем, что население должно платить за реальные услуги, а не за чью-то жадность. Прозрачность и контроль — единственный путь к справедливой цене», — подчеркнул он.

Миронов обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому с требованием защитить граждан от «коммунального рэкета».

«Каждый раз перед индексацией ФАС обещает не допускать превышения установленных индексов. Но каждый раз всё остаётся на бумаге. Хватит деклараций — пора переходить к реальным действиям!» — подытожил депутат.