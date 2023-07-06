Миронов обвинил Центробанк в девальвации рубля

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что обвал рубля — закономерный результат политики Центробанка, сообщает пресс-служба партии.
Так Миронов прокомментировал заявление первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о причинах падения курса рубля.
Миронов напомнил, что за десятилетие пребывания Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ российская валюта ослабла в 2,7 раза.
Лидер социалистов связывает обвал рубля с рекордным бегством капитала из страны, который за минувшие пять кварталов составил почти 160 млрд долларов.