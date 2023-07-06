Четверг, 6 июля, 2023
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Миронов обвинил Центробанк в девальвации рубля

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что обвал рубля — закономерный результат политики Центробанка, сообщает пресс-служба партии.

Так Миронов прокомментировал заявление первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о причинах падения курса рубля.

«Указания госпожи Юдаевой на сокращение сальдо торгового баланса — лапша на уши. Торговый баланс — лишь часть платежного баланса страны, а он у нас, по данным того же ЦБ, профицитный. Да и в сокращении сальдо ничего ужасного нет, исходя из рекордного — почти двукратного — преобладания экспорта над импортом в прошлом году. Так что эти обстоятельства никак не могли обрушить рубль», — пояснил парламентарий.

Миронов напомнил, что за десятилетие пребывания Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ российская валюта ослабла в 2,7 раза.

«Все это время макроэкономическая ситуация менялась, неизменным оставался лишь тренд на обесценение рубля. Это прямое следствие „плавающего курса“, который правильнее назвать „тонущим“. Однако события последних месяцев — четыре квартала непрерывной нарастающей девальвации — превосходят то, что мы видели прежде. Между тем, если рубль упал за полтора месяца на 20%, за год — почти на 70%, а Центробанк, по словам Юдаевой, не видит рисков финансовой нестабильности, видимо, либеральная команда считает, что у них все идет по плану. Остается понять, в чем состоит этот план и кому он выгоден. А он выгоден только офшорной аристократии, которая вывозит из страны ресурсы и прибыль», — подчеркнул депутат.

Лидер социалистов связывает обвал рубля с рекордным бегством капитала из страны, который за минувшие пять кварталов составил почти 160 млрд долларов.

«Без контроля за движением капиталов, обязательной продажи валютной выручки валюта широким потоком вытекает из страны и становится дефицитным товаром, растущим в цене. Это удар по суверенной экономике, которая несовместима со слабой нацвалютой. Удар по дедолларизации — кому будет интересно получать от нас „деревянные“ рубли. Это удар по ценам и разгон инфляции. Это рукотворная катастрофа в исполнении либералов из Центробанка, которые работают в интересах наших олигархов и их старших партнеров на Западе», — заключил Миронов.

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