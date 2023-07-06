Миронов обвинил Центробанк в девальвации рубля

«Все это время макроэкономическая ситуация менялась, неизменным оставался лишь тренд на обесценение рубля. Это прямое следствие „плавающего курса“, который правильнее назвать „тонущим“. Однако события последних месяцев — четыре квартала непрерывной нарастающей девальвации — превосходят то, что мы видели прежде. Между тем, если рубль упал за полтора месяца на 20%, за год — почти на 70%, а Центробанк, по словам Юдаевой, не видит рисков финансовой нестабильности, видимо, либеральная команда считает, что у них все идет по плану. Остается понять, в чем состоит этот план и кому он выгоден. А он выгоден только офшорной аристократии, которая вывозит из страны ресурсы и прибыль», — подчеркнул депутат.