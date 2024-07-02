Миронов объяснил пользу от высказывания главы СК Бастрыкина про Госдуму

Высказывания главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина про Государственную Думу позволили привлечь внимание к голосованиям депутатов Госдумы по проблемам миграции, считает лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«То, что председатель Следственного комитета привлек внимание к этой проблеме, это очень хорошо. Конечно, наверное, не стоило всякие присказки говорить про Государственную Думу, но тут главное не в этом, а в том, что он привлек внимание к этой острейшей больнейшей проблеме, которую нужно решать, — заявил Сергей Миронов в эфире телеканала „Царьград“. — Иначе бы тема, которая волнует всех граждан России, тема, о которой наша партия кричит уже много лет, обсуждалась бы тихо-тихо, низенько-низенько. А проблема огромная! Это угроза национальной безопасности нашей страны — абсолютно безудержная, бесконтрольная выдача паспортов абы кому без сдачи экзаменов».

Лидер партии вновь высказался за выделение Федеральной миграционной службы из состава МВД, потому что нынешнее положение несет в себе «коррупционную составляющую».

Также политик повторил требование СРЗП о необходимости введения визового режима со странами Центральной Азии.

По его словам, подавляющее большинство приезжают в Россию, покупают трудовой патент, но в итоге занимаются совершенно другими делами.

«Давайте каждый мигрант будет платить въездной бонус, чтобы, если его придется депортировать, то не за наш счет, а за эти деньги. Давайте, если мигрант нарушил закон, то он будет отвечать по всей строгости закона, а весь его клан, все его родственники будут немедленно депортированы из Российской Федерации», — напомнил Миронов другие ключевые инициативы «Справедливой России — За правду».

Парламентарий отметил, что соответствующие законопроекты уже внесены СРЗП в Госдуму, но «Единая Россия», по его словам, «спит» и не принимает их, ожидая положительного заключения Правительства. Как известно, в начале мая этого года «Единая Россия» большинством голосов отклонила законодательный пакет жестких миграционных мер, внесенных справедливороссами.