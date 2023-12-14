Миронов – о визите Зеленского в США: «Недоучку отправили на пересдачу»

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и лидер фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов скептически оценивает перспективы Владимира Зеленского на посту президента Украины на фоне успехов Российской армии и «демилитаризации НАТО».

«Перед визитом Зеленского в США наведывались украинские чиновники различного уровня. Все просили денег, но никому не дали. Зеленскому пришлось ехать самому и повторять заученный материал о необходимости победы над Россией в интересах США. Но это программа прошлого курса, говоря языком студентов. Поэтому зачет не приняли и студента отправили на пересдачу, выдав немного на карманные расходы», – комментирует политик.

Он отметил, что перспективы военной помощи киевскому режиму становятся все более туманными на фоне «демилитаризации НАТО» в результате оголтелой поддержки в первые полтора года конфликта.

«Не российская пропаганда, а сами западные СМИ публикуют данные об истощении военных запасов европейских стран. В США ситуация немногим лучше, но там и потребности мирного времени не в пример больше с учетом размеров армии и количества военных баз. Танки, пушки и снаряды к ним, как доллары и евро, быстро не напечатаешь. И не своруешь, как замороженные российские активы. Здесь требуется время, а его ни у Запада, ни у Зеленского нет – Российская армия ждать не будет», – указал лидер СРЗП.

«Очевидно, что кураторы Украины сменили курс: на повестке стоит уже не военная победа над Россией, а сохранение антироссийского режима в Киеве. Но прогнившая коррумпированная команда Зеленского с этой задачей не справится, как не справилась она с контрнаступлением, на которое Запад возлагал большие надежды. Доверие к Зеленскому подорвано, а значит, до отчисления студента-недоучки осталось недолго», – полагает Сергей Миронов.