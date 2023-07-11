Миронов – о преступлении в Электростали: «Виновных – на Колыму, их клан – депортировать»

Председатель партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил за кардинальное ужесточение уголовного и миграционного законодательства для борьбы с преступлениями мигрантов.

Комментируя жестокое нападение на жителя Подмосковья в Электростали, депутат обратил внимание, что это далеко не первый случай, но первый «настолько дикий».

«С живого человека сняли скальп. Пока следствие трактует это как нанесение вреда здоровью средней тяжести. Но по своей дикости и общественному резонансу это тяжелейшее преступление! И снова не обошлось без мигрантов! Отмечу в связи с этим профессионализм сотрудников правоохранительных органов, которые быстро задержали подозреваемых. Приговор подонкам должен быть вынесен самый строгий!» – сказал парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что «даже самый строгий приговор не защитит граждан России от новых нападений мигрантов». Политик напомнил, что в этом году уже зафиксирован рост в пять раз убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных приезжими.

«Депортация, лишение гражданства и репатриация – вот инструменты, которые необходимо задействовать для борьбы с набирающей силу миграционной преступностью. Привлекать необходимо за малейшее нарушение закона! Нахамил кому-то, появился в общественном месте с ножом или просто вел себя вызывающе – сразу на выход из страны! Причем отвечать должны не только виновные, но и все, кто их покрывает, – семьи и кланы. А это происходит сплошь и рядом», – отметил лидер СРЗП.

«Начать эту работу без наведения порядка в миграционной службе невозможно. Надо провести тотальную проверку того, как выдавались и выдаются российские паспорта и виды на жительство и избавиться от взяточников, которые легализовали в стране преступников. На время проверки – заморозить предоставление гражданства. Кроме того, со странами Средней Азии пора вводить визовый режим, – указал Сергей Миронов. – Саму миграционную службу нужно делать независимым ведомством в подчинении Президента. А Правительству – принимать стратегию миграционной политики исходя из интересов и безопасности России».