Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов, считает, что главари киевского режима врут себе и своему народу.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России, результаты которых россияне «точно почувствуют».

«Самый опасный враг – этот тот, который хладнокровно выжидает удобный момент для атаки, да при этом еще и улыбается тебе в лицо. Иное дело – забулдыга, который рвет на себе рубаху и, брызгая слюной, громогласно клянется немедленно всех замочить. Кровавый клоун Зеленский с физиономией неопохмелившегося бомжа в очередной раз уподобился такому персонажу. Понятно, что ничего принципиально нового Киев продемонстрировать не в состоянии, а если бы такая возможность была – зачем о ней во всеуслышание предупреждать? Однако бандеровская шайка не только свой народ, но и себя погружает в мир иллюзий, где они не жалкие марионетки, а грозные мстители из голливудских блокбастеров. Только эти «супергерои» неминуемо дождутся момента, для которого лучше всего подходит фраза из нашего известного фильма: «Все, кина не будет, электричество кончилось!» – заявил Миронов.