Среда, 2 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Миронов назвал очередные «страшилки» Киева проявлением слабости бандеровского режима

7info
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов, считает, что главари киевского режима врут себе и своему народу.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России, результаты которых россияне «точно почувствуют».

«Самый опасный враг – этот тот, который хладнокровно выжидает удобный момент для атаки, да при этом еще и улыбается тебе в лицо. Иное дело – забулдыга, который рвет на себе рубаху и, брызгая слюной, громогласно клянется немедленно всех замочить. Кровавый клоун Зеленский с физиономией неопохмелившегося бомжа в очередной раз уподобился такому персонажу. Понятно, что ничего принципиально нового Киев продемонстрировать не в состоянии, а если бы такая возможность была – зачем о ней во всеуслышание предупреждать? Однако бандеровская шайка не только свой народ, но и себя погружает в мир иллюзий, где они не жалкие марионетки, а грозные мстители из голливудских блокбастеров. Только эти «супергерои» неминуемо дождутся момента, для которого лучше всего подходит фраза из нашего известного фильма: «Все, кина не будет, электричество кончилось!» – заявил Миронов.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Специалист по природным катастрофам раскрыл, где в России появятся смерчи

Рязанская область находится в зоне риска. Также учёный считает, что смерчи могут возникнуть в Москве, Санкт-Петербурге.

В центре Рязани состоялся праздник в честь Дня ВДВ

В среду, 2 августа, в центре Рязани на площади Ленина состоялся масштабный праздник в честь 93-й годовщины образования воздушно-десантных войск.

В Рязани «озверевшие собаки» повредили автомобиль

Животные могли пытаться достать спрятавшегося в районе колеса кота.

По делу о хищениях в рязанской Академии ФСИН задержан экс-руководитель Александр Крымов

Во вторник, 1 августа, судья Басманного районного суда Москвы Н. Дударь отправил Крымова под домашний арест до 1 октября.

Экс-глава администрации Елатьмы собирается в депутаты

Среди своих плюсов Данилов назвал сформированную команду единомышленников, поддержку горожан и градообразующего предприятия.

Рязанская области в числе лидеров нацпроекта «Производительность труда»

При составлении рейтинга учитывалось, сколько предприятий повысили производительность, как широко используются меры господдержки нацпроекта

СРЗП требует ограничить тарифы естественных монополий

Для борьбы с бедностью и снижения потребительских цен необходимо государственное регулирование тарифов естественных монополий, убежден руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.Он отметил, что в последние дни весенней сессии думское большинство «Единой России» отклонило законопроект СРЗП об ограничении роста тарифов. «Мы предлагали определять уровень тарифов...

Павел Малков: В Михайловском районе профессиональный и комплексный подход к формированию комфортной среды

Во вторник, 1 августа, губернатор Павел Малков посетил в ходе рабочей поездки город Михайлов. Губернатор посетил, в частности, парк «Семейный». Глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров проинформировал, что создание нового общественного пространства в городе началось в 2020 году за счет средств муниципального и областного бюджетов. Было произведено планирование и озеленение территории, обустроены тротуары и дорожки. В этом году парк...

Соседи рассказали подробности о челябинском маньяке и его матери

Жители поселка Смолино Челябинской области рассказали КП подробности о маньяке Владимире Ческидове и его матери. По версии следствия, женщина все прекрасно понимала и видела издевательства над пленной девушкой. «Валя мне хвалилась: такая хорошая девушка у Володи, помогает мне всегда! Она ее всегда называла только словом «девушка». Без имени. Я...

В Рязани велосипедист-нарушитель травмирован в ДТП с автомобилем

Пострадавшему велосипедисту потребовалась помощь медиков.

Экипаж легендарного танка «Алеша» обратился к западным лидерам

Члены экипажа уже легендарного танка «Алеша», который уничтожил колонну техники ВСУ, обратились к западным лидерам. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT. Несколько дней назад танкисты подбили восемь единиц техники противника в Запорожской области. «Хотелось бы посмотреть в глаза западных кураторов и передать большой привет производителям «Леопардов». Скоро сюда приедут «Абрамсы», с...

Стали известны две опасные ошибки при заправке машины в жару

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik о двух опасных ошибках при заправке машины в жару. Эксперт предупредил, что бензин легко воспламеняется летом, поэтому необходимо соблюдать два правило. «Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить «на парах», – пояснил Шапарин. Специалист пояснил, что...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации