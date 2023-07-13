Четверг, 13 июля, 2023
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Миронов назвал меры, которые предотвратят скачок цен на автомашины

7info
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил отменить утилизационный сбор как для иномарок, так и для российских автопроизводителей.

«Утильсбор затеяли, когда из-за вступления в ВТО пришлось снижать ввозные пошлины. Чтобы возместить потери, придумали новый налог, якобы для утилизации старых автомашин. Хотя всем было ясно, что эта фикция к экологии отношения на имеет.

Сначала утильсбор касался только иномарок, но западные партнеры обиделись, и его стали брать с российского автопрома. Правда, в этом случае сбор компенсируют через субсидии, но частично и не сразу, так что и для наших автокомпаний (и для покупателя!) это чувствительная нагрузка», – пояснил парламентарий.

Миронов убежден, что решение Правительства повысить с 1 августа ставки утилизационного сбора для ввозимых в страну автомашин спровоцирует в целом резкий рост цен на автомобильном рынке.

«Повышение утильсбора объясняют защитой отечественного производителя. А он в лице «АвтоВАЗа» уже объявил о грядущем подорожании своей продукции из-за падения рубля, что показывает, насколько наш автопром является «нашим». Но это только цветочки. Когда из-за повышения утильсбора подорожают иномарки, к ним неминуемо подтянутся и цены на отечественные марки. В итоге все резко подорожает, хотя уже сейчас для большинства населения покупка новой легковушки стала недостижимой мечтой», – подчеркнул политик.

Лидер социалистов считает, что ситуация на автомобильном рынке требует радикальных мер.

«Хватит уродовать налоговую систему по указке ВТО. Надо не повышать утильсбор, а отменить его вовсе, а для иномарок ввести «нормальные» ввозные пошлины, с тем расчетом, чтобы общие затраты импортеров не выросли. Так мы и нашим предприятиям поможем пережить падение рубля. К сожалению, пока мы предлагаем сосредоточиться на проекте «Народный автомобиль», решения Правительства ведут к тому, что личная автомашина из средства передвижения станет роскошью», – заключил Миронов.

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