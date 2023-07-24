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Миронов назвал издевательством грядущую индексацию пенсий неработающим пенсионерам

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что рост числа неработающих пенсионеров вынуждает государство тратить все больше бюджетных средств на пенсионное обеспечение.
1 августа произойдет ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам, в результате чего максимальная прибавка составит 371 рубль.

«Полноценной индексации трудоустроенные пенсионеры лишены с 2016 года, им только каждый год прибавляют по 3 балла – сколько ни работай и ни зарабатывай, ни перечисляй в Соцфонд – больше не получишь. В этот же день, 1 августа, у пенсионеров, которые уволились и перешли в статус неработающих, пенсия увеличится на размер всей предыдущей индексации. Государство всеми своими действиями словно уговаривает пенсионера: бросай работу, к чему тебе эти хлопоты, сиди на диване, а мы тебе добавим. Они и бросают!» – отметил парламентарий.

Миронов обратил внимание, что в прошлом году количество работающих пенсионеров за год уменьшилось на 600 тысяч, а неработающих – выросло на 370 тысяч. При этом расходы на пенсионное обеспечение увеличились в 2022 году на 14,7%, а федеральный трансферт на выплату страховых пенсий вырос на 73%.

«Связь между этими показателями очевидна. По данным Минтруда, прибавка к пенсии по последней индексации составила в среднем тысячу рублей. В то же время, если пенсионер получал, к примеру, 20 тысяч, из них почти 6 тысяч уходило в Соцфонд на пенсионные отчисления, значит, свою компенсацию он отработал бы с лихвой. С массовым увольнением пенсионеров нагрузка на бюджет резко возрастает. Так что если кто-то хотел сэкономить за счет работающих пенсионеров, то я его поздравляю!» – заявил политик.

Лидер социалистов напомнил, что фракция СРЗП неоднократно вносила в Госдуму законопроекты о возобновлении перерасчета размера пенсий работающим гражданам с учетом роста цен.

«Все эти инициативы были заблокированы, в том числе при непосредственном участии тех депутатов, которые сейчас представляют себя борцами за индексацию всем категориям пенсионеров. На если теперь почти все «за», давайте наконец покончим с этим позором!» – заключил Миронов.

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