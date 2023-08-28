Понедельник, 28 августа, 2023
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Миронов напомнил про ежемесячную индексацию пенсий, обещанную Правительством

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Изображение Paolinio с сайта Pixabay

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что единственным реальным результатом пенсионной реформы стало сокращение числа пенсионеров.

По данным Фонда пенсионного и социального страхования, за первое полугодие 2023 года численность пенсионеров в РФ снизилась на 404 тысячи человек, достигнув минимального показателя за все время действия пенсионной реформы.

«Мы изначально выступали против антинародной пенсионной реформы, разоблачая сладкие посулы ее авторов. Ведь в Правительстве тогда уверяли, что за счет средств, полученных от повышения пенсионного возраста, будут расти пенсии – а именно на тысячу рублей ежемесячно, начиная с 2019 года. Значит, сейчас пенсии должны быть больше 70 тысяч рублей! Где же деньги, господа? Вы изначально врали или проявили вопиющую некомпетентность? В любом случае вывод один: нужно отменять пенсионную реформу, рассчитывать размер пенсии исходя из реальной потребительской корзины, убирать посредника в виде Соцфонда, убирать абсурдную балльную систему и переходить к прямым выплатам из бюджета по трем критериям – стаж, зарплата, условия работы», – заявил Миронов.

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