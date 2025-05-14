Миронов: Для введения сертификата на реабилитацию участников СВО остался шаг

Государство последовательно реализует инициативы партии «Справедливая Россия — За правду» в вопросах поддержки участников специальной военной операции. Об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя указ Президента РФ о новых льготах для участников СВО. По мнению политика, в ближайшее время можно ожидать введения в стране единого сертификата на реабилитацию для защитников Отечества.

Ранее Президент России подписал указ, согласно которому родственники раненых военнослужащих смогут бесплатно получать путёвки в санатории для сопровождения и поддержки своих близких.

«Это то, в чём действительно нуждаются тысячи наших бойцов, пожертвовавших здоровьем ради Родины. Забота близких не только облегчает процесс реабилитации, но и заметно ускоряет его», — отметил Сергей Миронов.

«Ещё в 2022 году мы обратились в правительство с предложением организовать бесплатный проезд родственников военнослужащих и добровольцев СВО к месту их лечения и обратно. Радует, что нас услышали. Новый указ Президента расширяет меры поддержки бойцов и их семей — и это можно только приветствовать».

Миронов подчеркнул, что решение главы государства стало не первым шагом, сделанным по инициативе партии. Ранее был принят закон, приравнивающий добровольцев, участвовавших в защите Донбасса с 2014 года, к участникам СВО. Благодаря этому они теперь могут получить статус ветеранов боевых действий.

Также в апреле Президент поручил разработать единые стандарты поддержки бойцов СВО, основанные на лучших региональных практиках. С этим предложением СРЗП выступала ещё в 2022 году.

«Мы видим, что государство продолжает последовательно реализовывать наши инициативы. Поэтому в ближайшее время, я надеюсь, будет принято очередное важное решение — о введении единого сертификата на реабилитацию для защитников Отечества. Это позволит проходить восстановление не только в государственных, но и в частных центрах. Такая мера сделает реабилитацию доступнее для сотен тысяч ветеранов и поможет сократить очереди», — добавил председатель партии.