Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

Воздушные силы Украины сообщили о масштабной воздушной атаке российской армии в ночь на 18 августа, пишет NEWS.ru. По данным Киева, применялись четыре баллистические ракеты «Искандер-М» и около 140 ударных беспилотников различных типов, включая «Герань-2» и БПЛА-имитаторы.

Удары по Одессе

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы. Telegram-канал «Герань цветущая» указал места прилётов: аэродром Гидропорт, посёлок Таирова, центр города, Черёмушки, Усатово и Дачное.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев приводит слова очевидцев:

— «С моей локации было видно и через восемь секунд слышно прилёты и множество вторичных детонаций, вспышки — в районе Дачного».

— «Доброй ночи! Отличные прилёты по терминалам SOCAR и по складам „Новой почты“».

Telegram-канал Condottiero уточняет: в районе Дачного были поражены склады с морскими беспилотными катерами (БЭК), а в Усатово — электроподстанция 330 кВ.

В соцсетях сообщили о пожаре на терминалах азербайджанской нефтяной компании SOCAR. Косвенно это подтвердили в ГСЧС Украины: там заявили о возгорании «объекта топливно-энергетической инфраструктуры». Одесская прокуратура добавила информацию о попаданиях по складам логистической компании «Новая почта» и канализационной насосной станции.

Азербайджанское издание Minval пишет, что на нефтебазе повреждены все 17 резервуаров, насосная станция, операторские помещения, весовые, а также разрушено ограждение.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» прокомментировал произошедшее коротко: «Мирная пауза окончена».

Минобороны РФ официальных заявлений по этим сообщениям не делало.