Парапсихолог Ольга Липская предрекает серьёзные изменения в мире, которые произойдут уже в 2025 году. В беседе с «МК» она рассказала о предстоящей нравственной катастрофе, глобальном финансовом кризисе и изменении геополитического расклада.

Исторический год Змеи

Ольга Липская напоминает, что годы Змеи в истории России часто становились переломными.

«1905 год принёс “Кровавое воскресенье” и начало первой русской революции, 1917 год — коренной слом политической системы. В 1929 году страна столкнулась с массовым голодом, а в 1941 началась Великая Отечественная война. Спустя двенадцать лет, в 1953 году, смерть Сталина изменила политический курс страны. Эти исторические ритмы дают основания ожидать серьёзных перемен и в 2025 году».

Мироустройство под угрозой

По словам Липской, 2025 год станет судьбоносным для всего мира.

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Крушение финансовой системы: мировая экономика столкнётся с глубокой трансформацией.

Нравственная катастрофа: людям предстоит пересмотреть традиционные ценности. Женщины начнут осваивать новые профессии, а искусственный интеллект расширит своё влияние во всех сферах жизни.

Геополитические перемены: позиции США и Китая ослабеют, а США ждёт показательное крушение. Великобритания же, по словам Липской, превратится в «музей под открытым небом».

Эра симбиоза и новая роль России

Парапсихолог уверена, что мир, основанный на конкуренции, уступит место идеям симбиоза.

«Это чисто “русская идея”. Россия всегда умела учитывать потребности и суверенитет малых народов, жить в многонациональной гармонии. Именно сочувствие и способность объединять различия сделают “русский мир” примером для других стран».

Липская также предсказывает переход от естественных наук к гуманитарным.

«Многие профессии, созданные англо-американским миром, исчезнут. Гуманитарные знания выйдут на первый план».

Что касается России, то Липская настроена оптимистично.

«С нашей страной не произойдёт ничего негативного. Она словно проскакивает через исторический цикл благодаря накопленной энергии. Другие государства начнут доверять России ведение своих дел. К 2029 году нас ждёт уверенный экономический рост».

Таким образом, по словам парапсихолога, в ближайшие годы мир вступит в новую эпоху, где ключевую роль сыграют идеи симбиоза, гуманитарные ценности и уникальная способность России объединять нации.