Мир ждут глобальные перемены в 2025 году, России уготована важная роль

Парапсихолог Ольга Липская предрекает серьёзные изменения в мире, которые произойдут уже в 2025 году. В беседе с «МК» она рассказала о предстоящей нравственной катастрофе, глобальном финансовом кризисе и изменении геополитического расклада.
Исторический год Змеи
Ольга Липская напоминает, что годы Змеи в истории России часто становились переломными.
Мироустройство под угрозой
По словам Липской, 2025 год станет судьбоносным для всего мира.
Крушение финансовой системы: мировая экономика столкнётся с глубокой трансформацией.
Нравственная катастрофа: людям предстоит пересмотреть традиционные ценности. Женщины начнут осваивать новые профессии, а искусственный интеллект расширит своё влияние во всех сферах жизни.
Геополитические перемены: позиции США и Китая ослабеют, а США ждёт показательное крушение. Великобритания же, по словам Липской, превратится в «музей под открытым небом».
Эра симбиоза и новая роль России
Парапсихолог уверена, что мир, основанный на конкуренции, уступит место идеям симбиоза.
Липская также предсказывает переход от естественных наук к гуманитарным.
Что касается России, то Липская настроена оптимистично.
Таким образом, по словам парапсихолога, в ближайшие годы мир вступит в новую эпоху, где ключевую роль сыграют идеи симбиоза, гуманитарные ценности и уникальная способность России объединять нации.