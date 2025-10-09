«Мир в тяжком зле»: что пророчил России, Украине и миру старец Зосима

Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур) среди множества прозорливых православных монахов считается провидцем. Верующие люди, которые помнят его проповеди, увидели в них предсказания, которые в итоге нашли отражения в происходящих событиях. Издание Аргументы и факты вспомнило самые яркие пророчества Зосимы, которые уже сбылись и которым, по всей видимости, только предстоит сбыться.
Первые пророчества старца Зосимы: предсказанная смерть
Иван Сокур родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. В раннем возрасте с матерью он переехал в Авдеевку. Там окончил школу. Затем последовало обучение в Ленинградской духовной семинарии, затем – служба в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре. За время своего служения Зосима становился настоятелем нескольких храмов. После этого принял схиму и сновал Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель на донецкой земле и стал её настоятелем. Скончался схиархимандрит 29 августа 2002 года.
О том, что проповеди монаха имеют пророческий характер, прихожане монастыря заговорили после его смерти. Старцу Зосиме фактически удалось предвосхитить свою кончину. Весной 2002 году журналист спросил монаха о его отношении к Интернету, на что тот сказал, что Сеть ему ни к чему, ведь дни его сочтены:
Сбывшиеся пророчества: чем завершится СВО
После этой пророческой речи к текстам проповедей монаха было приковано особое внимание. Сохранить их удалось благодаря издательству Сретенского монастыря. В словах старца Зосимы люди увидели и другие, не менее пугающие предзнаменования. Так, Иван Сокур смог предсказать гонения на церковь со стороны украинских властей. Говорил он и об автокефалии Киевского патриархата, которая произошла в итоге в 2018 году.
По всей видимости, старцу также удалось предвосхитить кровавый Майдан, который прокатился по Украине в 2014 году:
В этой же проповеди он предрёк и начало спецоперации на Украине. По словам священника, Россия должна одержать верх в противостоянии:
Пророчество для России: вся «масонская Европа» полетит от мохнатой дубины
Многозначность – характерная черта многих пророчеств, и предсказания Ивана Сокура не являются здесь исключением. Так, его заявления относительно западных государств и блока НАТО, сделанные в период бомбёжек Сербии, сегодня можно интерпретировать двояко: либо как указание на помощь Европы и США Украине, либо как намёк на вероятное развитие событий в будущем.
Предупреждал он и о наступающих тяжкие временах. Будут, по его словами, бомбы падать и на Киев, и на Москву. А спровоцируют конфликт «натовцы-сатанисты».
Но, по словам Зосимы, Россия справится со всеми трудностями и победит в противоборстве с Европой: