«Мир в тяжком зле»: что пророчил России, Украине и миру старец Зосима

Валерия Мединская
Фото с сайта pxhere.com

Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур) среди множества прозорливых православных монахов считается провидцем. Верующие люди, которые помнят его проповеди, увидели в них предсказания, которые в итоге нашли отражения в происходящих событиях. Издание Аргументы и факты вспомнило самые яркие пророчества Зосимы, которые уже сбылись и которым, по всей видимости, только предстоит сбыться.

Первые пророчества старца Зосимы: предсказанная смерть

Иван Сокур родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. В раннем возрасте с матерью он переехал в Авдеевку. Там окончил школу. Затем последовало обучение в Ленинградской духовной семинарии, затем – служба в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре. За время своего служения Зосима становился настоятелем нескольких храмов. После этого принял схиму и сновал Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель на донецкой земле и стал её настоятелем. Скончался схиархимандрит 29 августа 2002 года.

О том, что проповеди монаха имеют пророческий характер, прихожане монастыря заговорили после его смерти. Старцу Зосиме фактически удалось предвосхитить свою кончину. Весной 2002 году журналист спросил монаха о его отношении к Интернету, на что тот сказал, что Сеть ему ни к чему, ведь дни его сочтены:

— Оскверняться перед смертью я не буду, хочу чистым умереть и уйти в вечность. Уже скоро я уйду от вас, последние деньки моего жития на земле остаются, — сказал Зосима, запись беседы с которым до сих пор можно найти на просторах того самого интернета.

Сбывшиеся пророчества: чем завершится СВО

После этой пророческой речи к текстам проповедей монаха было приковано особое внимание. Сохранить их удалось благодаря издательству Сретенского монастыря. В словах старца Зосимы люди увидели и другие, не менее пугающие предзнаменования. Так, Иван Сокур смог предсказать гонения на церковь со стороны украинских властей. Говорил он и об автокефалии Киевского патриархата, которая произошла в итоге в 2018 году.

— Выгонят автокефалисты, где-нибудь Господь даст приют… Хохлы-западенцы как закрутят-завертят против веры святой православной. Ну что ж, надо в тюрьме посидеть. Не будешь священником, если в тюрьме не побудешь. И к этому готовиться нужно, и к пути исповедничества, — завещал Зосима.

Изображение от pvproductions на Freepik

По всей видимости, старцу также удалось предвосхитить кровавый Майдан, который прокатился по Украине в 2014 году:

— Времена тяжкие, не надейтесь на лучшее. Будущее поколение ещё хуже: стеклянные глаза все, оружие везде. Он может в любую минуту в тебя выстрелить ради забавы. Такое время сейчас лукавое идёт, мир в тяжком зле лежит. Уже борьба приближается антихристова и жуткое растление и падение нравов у общества нашего, что мы и видим, — предупреждал монах.

В этой же проповеди он предрёк и начало спецоперации на Украине. По словам священника, Россия должна одержать верх в противостоянии:

— Колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего, кругом будет беснование. Но Россия устоит, и там будет очень благодать большая, не даже силы ада, антихриста, не одолеют Русской Православной Церкви, — говорил Зосима.

Изображение от freepik

Пророчество для России: вся «масонская Европа» полетит от мохнатой дубины

Многозначность – характерная черта многих пророчеств, и предсказания Ивана Сокура не являются здесь исключением. Так, его заявления относительно западных государств и блока НАТО, сделанные в период бомбёжек Сербии, сегодня можно интерпретировать двояко: либо как указание на помощь Европы и США Украине, либо как намёк на вероятное развитие событий в будущем.

— Беды от этих фашистов, от этого НАТО и нас всех ждут. Даже не думайте, что там где-то что-то творится, а нас ничего не достигнет, — говорил священник в проповеди.

Изображение от freepik

Предупреждал он и о наступающих тяжкие временах. Будут, по его словами, бомбы падать и на Киев, и на Москву. А спровоцируют конфликт «натовцы-сатанисты».

Но, по словам Зосимы, Россия справится со всеми трудностями и победит в противоборстве с Европой:

— Так что дух Руси могучий, непобедимый всегда!.. Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснется, как в лапу мохнатую эту дубину возьмет, как раскрутится, то и вся масонская Европа полетит тогда от этой дубины настоящей, русской, святой, — говорил он.

